Nära besked i den stora Gripenaffären

”De kan bli en gamechanger”, säger Fedorov till TT.

Fedorov, som på torsdagen besökte Gripentillverkaren Saab i Linköping och den svenske försvarsministern Pål Jonson (M), säger att de svenska planen med sina robotar och den räckvidd robotarna har kan bli ett starkt vapen i kriget. De kan stärka skyddet för de ukrainska soldaterna vid fronten. Och de ökar förmågan att försvara sig mot ryska glidbomber, till exempel.

Ukraina förhandlar med Sverige och Saab om att köpa upp till 150 Gripenplan. En avsiktsförklaring skrevs under i oktober. Finansieringen har varit ett problem, men i och med att Ungern till slut släppte sitt veto mot att börja betala ut EU-ländernas 90 miljarder euro i lån till Ukraina kan en lösning vara på gång. Ukraina vill, om allt går i lås, ha tillgång till Gripen av modell C och D så snart det bara går, även om förhandlingarna i första hand rör E-modellen.

Zelenskyj har sista ordet

Mychajlo Fedorov, 35, försvarsminister sedan januari i år och före det vice premiärminister och minister för digitala frågor från 2019, säger att det är president Volodymyr Zelenskyj som har sista ordet om kontrakt eller inte med Saab. Och på vilka villkor det ska ske och hur betalningen ska ordnas.

”Men vi ser ljuset i slutet av tunneln. Allt känns bra”, säger Fedorov och återkommer till att Gripen kan bli något som förändrar spelplanen i kriget.

Han tror att nyheter om en affär kan komma inom några månader.