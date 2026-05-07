Ett stängt Hormuzsund får bränslepriserna att skjuta i höjden, och efterfrågan höjs i andra delar av världen. Det tjänar inte minst USA:s oljebolag på.
USA:s oljejättar täljer guld på krisen
USA:s export av raffinerade bränslen har nått rekordnivåer efter att kriget kring Iran slagit hårt mot den globala energimarknaden.
Enligt färska siffror från amerikanska energimyndigheten EIA exporterade USA förra veckan över 8,2 miljoner fat bränsle per dag, inklusive bensin, diesel och flygbränsle.
Det är mer än 20 procent högre än samma period i fjol.
Bättrar på inkomsterna
Efterfrågan från Europa och Asien har ökat kraftigt sedan transporterna genom Hormuzsundet störts av konflikten mellan USA, Israel och Iran.
Utvecklingen innebär stora vinster för amerikanska energibolag. Analytiker bedömer att sektorn kan få ett kassaflödestillskott på omkring 60 miljarder dollar i år om oljepriserna fortsätter ligga kvar på höga nivåer, skriver Financial Times.
Samtidigt pressas amerikanska konsumenter av stigande bränslepriser. Det genomsnittliga bensinpriset i USA har stigit till 4,53 dollar per gallon (knappt 3,8 liter), den högsta nivån på fyra år.
Det har ökat spekulationerna om att Vita huset kan tvingas överväga exportrestriktioner för att skydda den inhemska marknaden.
Vill inte ha exportbegränsningar
Donald Trumps administration har hittills avvisat krav på exportförbud och framhållit att amerikanska energileveranser är avgörande för både Europa och Asien.
Men flera bedömare varnar för att det politiska trycket kan öka snabbt om bensinpriserna fortsätter uppåt inför mellanårsvalet.
Kriget har i praktiken kraftigt begränsat trafiken genom Hormuzsundet under de senaste två månaderna.
Sundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och omkring en femtedel av världens oljeexport passerar normalt där.
Volatilt oljepris
Situationen har utlöst den största störningen på den globala oljemarknaden i modern tid.
Oljepriset har samtidigt varit mycket volatilt. Brentoljan steg till över 109 dollar fatet under onsdagen för att senare falla tillbaka efter uppgifter om möjliga framsteg i indirekta förhandlingar mellan USA och Iran.
Senare återhämtade sig priset till omkring 101 dollar per fat.
Enligt uppgifter pågår diskussioner om ett tillfälligt avtal där Iran skulle begränsa delar av sitt kärnprogram i utbyte mot lättade sanktioner och en öppning av Hormuzsundet.
Något genombrott har dock ännu inte presenterats och osäkerheten på energimarknaden är fortsatt stor.