USA:s oljejättar täljer guld på krisen

USA:s export av raffinerade bränslen har nått rekordnivåer efter att kriget kring Iran slagit hårt mot den globala energimarknaden.

Enligt färska siffror från amerikanska energimyndigheten EIA exporterade USA förra veckan över 8,2 miljoner fat bränsle per dag, inklusive bensin, diesel och flygbränsle.

Det är mer än 20 procent högre än samma period i fjol.

Bättrar på inkomsterna

Efterfrågan från Europa och Asien har ökat kraftigt sedan transporterna genom Hormuzsundet störts av konflikten mellan USA, Israel och Iran.

Utvecklingen innebär stora vinster för amerikanska energibolag. Analytiker bedömer att sektorn kan få ett kassaflödestillskott på omkring 60 miljarder dollar i år om oljepriserna fortsätter ligga kvar på höga nivåer, skriver Financial Times.

Samtidigt pressas amerikanska konsumenter av stigande bränslepriser. Det genomsnittliga bensinpriset i USA har stigit till 4,53 dollar per gallon (knappt 3,8 liter), den högsta nivån på fyra år.

Det har ökat spekulationerna om att Vita huset kan tvingas överväga exportrestriktioner för att skydda den inhemska marknaden.