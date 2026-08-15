USA räddar yenen – men Wall Street älskar raset

Japan sitter fast i en ekonomisk fälla där räntorna är för låga för att locka kapital samtidigt som ekonomin står inför stora problem om räntorna höjs för snabbt.



Yenen har fallit till nivåer som blir allt svårare för Japan att försvara.

I måndags bekräftade Japans finansdepartement att landet genomfört en samordnad valutaintervention i samarbete med USA för att bromsa yenens fall.

Interventionen var ländernas första gemensamma agerande på valutamarknaden sedan 2011 och det första gemensamma yenköpet sedan 1998.

Resultatet blev att yenen stärktes med drygt en procent till 155,20 per dollar. Men förstärkningen blev kortvarig. Yenen har sedan försvagats igen och handlas nu kring 159 per dollar – nära nivån där marknaden åter börjar räkna med en ny intervention.

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USA:s politik ökar pressen på yenen

Samtidigt signalerar Donald Trump att han vill hålla de amerikanska räntorna låga och likviditeten hög.



Det ökar pressen på Japan, eftersom den stora ränteskillnaden mellan länderna gör det attraktivt att låna i yen och placera pengarna någon annanstans.



Guardian beskriver detta som att USA vill hålla “easy‑money‑maskinen” igång — en linje som kan stå i konflikt med Japans behov av en starkare yen.