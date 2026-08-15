USA hjälper till att rädda yenen från kollaps. Samtidigt är en svag yen en dröm för USA:s finansmarknad.
USA räddar yenen – men Wall Street älskar raset
Japan sitter fast i en ekonomisk fälla där räntorna är för låga för att locka kapital samtidigt som ekonomin står inför stora problem om räntorna höjs för snabbt.
Yenen har fallit till nivåer som blir allt svårare för Japan att försvara.
I måndags bekräftade Japans finansdepartement att landet genomfört en samordnad valutaintervention i samarbete med USA för att bromsa yenens fall.
Interventionen var ländernas första gemensamma agerande på valutamarknaden sedan 2011 och det första gemensamma yenköpet sedan 1998.
Resultatet blev att yenen stärktes med drygt en procent till 155,20 per dollar. Men förstärkningen blev kortvarig. Yenen har sedan försvagats igen och handlas nu kring 159 per dollar – nära nivån där marknaden åter börjar räkna med en ny intervention.
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USA:s politik ökar pressen på yenen
Samtidigt signalerar Donald Trump att han vill hålla de amerikanska räntorna låga och likviditeten hög.
Det ökar pressen på Japan, eftersom den stora ränteskillnaden mellan länderna gör det attraktivt att låna i yen och placera pengarna någon annanstans.
Guardian beskriver detta som att USA vill hålla “easy‑money‑maskinen” igång — en linje som kan stå i konflikt med Japans behov av en starkare yen.
Japan har samtidigt ett ess i ärmen
En viktig orsak till USA:s agerande är oron för den egna obligationsmarknaden. Japan sitter nämligen på över 1000 miljarder dollar i amerikanska statsobligationer.
En stor försäljning skulle pressa obligationspriserna och kunna driva upp amerikanska räntor.
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Därför vill Japan behålla obligationerna
För Japan är obligationerna en viktig reserv av dollar som kan användas för att stödköpa yen.
Samtidigt vill regeringen undvika en stor utförsäljning, eftersom det skulle signalera att Japan tappat kontrollen över läget och riskera att förvärra yenens fall.
Japan brottas med en åldrande befolkning, låg tillväxt och en ekonomi som riskerar att försvagas av alltför snabba räntehöjningar.
Det gör en stor utförsäljning till ett riskabelt alternativ.
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USA gynnas av en billig yen
Guardian lyfter fram hur USA:s finansminister Scott Bessent ser en kollaps av yenen som ett direkt hot mot amerikanska marknader.
Samtidigt är en billig yen bra för USA:s finansmarknad. Den driver på den så kallade carry-traden, där investerare lånar billigt i yen och placerar pengarna i bland annat amerikanska techaktier.
Det har blivit en viktig finansieringskälla för Wall Street och bidragit till kapitalflödena kring AI-boomen.
Men om yenen fortsätter falla kan Japan tvingas höja räntorna eller sälja amerikanska statsobligationer. Då riskerar problemen i Japan att snabbt bli ett problem även för USA.
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