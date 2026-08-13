Gigantiskt mineralfynd på 6 000 meters djup – Japan och USA går samman

För ett par veckor sedan skrev vi om Japans tekniska genombrott vid den isolerade ön Minamitorishima, där forskare för första gången lyckades få upp djuphavslera från 6 000 meters djup i ett stabilt flöde.



Leran visade sig innehålla höga halter av tunga jordartsmetaller – metaller som är avgörande för elbilar, försvarssystem och halvledare.

Japan planerar ett månadslångt storskaligt test 2027 och en kommersiell bedömning året därpå.

Nu kliver USA in – och projektet tar en ny vändning

Nu går USA in i projektet. Enligt Mining.com har Washington och Tokyo har enats om att tillsammans utveckla världens djupaste underhavsbrytning vid Minamitorishima.



Målet är att bygga en gemensam, sluten försörjningskedja för tunga jordartsmetaller – helt utanför kinesisk kontroll.

Enligt den gemensamma deklarationen kan fynden möta århundraden av industriell efterfrågan.



Amerikanska Deep Reach Technology pekas ut som en möjlig partner i den första fasen.

Djuphavsgruvan blir geopolitisk frontlinje

USA:s inträde har skruvat upp spänningarna i området. Kinesiska forskningsfartyg har under det senaste året kartlagt havsbotten nära Japan.



Dessutom gick ett kinesiskt hangarfartyg in i området under 2025. Det ses som en markering som Tokyo beskriver som en direkt press mot landets mineralplaner.

Japan har samtidigt stärkt den militära närvaron på Minamitorishima. Missilsystem, radar och drönare har placerats ut på ön, som saknar permanent befolkning men får en allt tydligare strategisk roll.

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Kinas mineralmakt utmanas

Kina står i dag för omkring 60 procent av den globala gruvproduktionen och över 90 procent av raffineringen av sällsynta jordartsmetaller.



Landet har vid flera tillfällen använt exportrestriktioner som politiskt verktyg, vilket drabbat både Japan och västerländska industriföretag.



Målet med projektet är att minska beroendet av Kina och göra industrin mindre sårbar för kinesiska exportrestriktioner. Det gäller bland annat elbilar, elektronik och avancerad försvarsteknik.

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