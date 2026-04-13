Japan väljer ny väg – öppnar dörrar för Europa

Japan har länge varit synonymt med en extremt expansiv penningpolitik och har hållit fast vid noll- eller minusräntor i närmare 30 år. Samtidigt har finanspolitiken varit återhållsam i ett försök att begränsa den enorma statsskulden, en strategi som inte har gett önskat resultat.

”Det är ett skifte som sker i Japan, där man istället ska rulla ut stora investeringar och satsa för att komma framåt”, förklarar Edvard Lundkvist.

Premiärministerns nya giv

Under den nya premiärministern Sanae Takaichi skiftas fokus mot vad som beskrivs som en aktiv finanspolitik. Målet är att återuppbygga Japans ekonomiska styrka genom strategiska investeringar snarare än att enbart förlita sig på centralbankens räntebeslut.

”Sanae Takaichi menar på att nu ska Japan bli stort och starkt igen genom de här viktiga investeringarna”, säger Lundkvist.

Möjligheter för svenska investerare

Den förväntade tillväxten som följer i spåren av reformerna skapar nya öppningar på marknaden. För den som blickar österut kan den japanska omställningen innebära intressanta investeringsmöjligheter när landet nu försöker ta rygg på världens ledande ekonomier.

Lundkvist betonar att Japans nya riktning är särskilt relevant för Sverige och Europa. I en tid där globala handelsrelationer prövas, framstår Japan som en stabil partner som delar många europeiska värderingar kring den regelbaserade världsordningen och den gröna omställningen.

”När vi kanske tappar kontakten med andra viktiga samarbetspartners i världen så kan den här typen av möjligheter betyda väldigt mycket för vår ekonomi. Den här typen av partnerskap tror jag kommer att få stor betydelse för Sverige och för Europa.”