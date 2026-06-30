En dollar kostar i dag omkring 160 yen, den dyraste nivån sen 1986. Den kraftiga obalansen mellan valutorna får många investerare att oroa sig över japanska interventioner. När det hände senaste fick det stora konsekvenser på valutamarknaden.

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Det är ett problem eftersom många – väldigt många – har lånat i Japans valuta för att investera i andra tillgångar. Orsaken bakom detta är att den japanska räntan har varit låg oerhört länge. Om japanska centralbanken höjer räntan för att skydda valutan får det alltså globala konsekvenser.

Carry trade Carry trade bygger på att investerare lånar i en valuta med mycket låg ränta, i det här fallet japanska yen, och placerar kapitalet i tillgångar med högre avkastning utomlands. Det kan handla om amerikanska aktier, obligationer i tillväxtländer eller andra räntebärande instrument. Så länge ränteskillnaden är stor och yenen förblir svag kan affären generera stabila vinster. Men flera varningssignaler blinkar. Analysföretaget BCA Research bedömer att strategin har vuxit kraftigt under senare år och att de samlade positionerna är betydande.

”Beslutsamma åtgärder” för att skydda Japans yen

Finansminister Satsuki Katayama meddelade på tisdagen att regeringen är redo att vidta åtgärder mot överdrivna valutarörelser.

”Det inkluderar att vidta beslutsamma åtgärder, vilket har bekräftats mellan Japan och USA”, sade Katayama.

Kabinettschef Minoru Kihara bekräftade också beredskapen att intervenera i valutamarknaden vid behov.

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Enligt Julia Wang, investeringschef på Nomura, kan de nya bottennivåerna förstärka den inhemska oron och öka sannolikheten för officiella marknadsingrepp, skriver CNBC.

Hon betonar dock att effekten på marknaden sannolikt blir kortvarig på grund av de stora räntedifferenserna gentemot USA, vilka fortsatt gynnar carry trades. Japan har redan under april och maj intervenerat med över 11 700 miljarder yen.