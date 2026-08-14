Därför blir vintern dyr för Europa – trots El Niño

Bakgrunden är att Europas gaslager ser ut att ligga betydligt lägre än normalt när vintersäsongen börjar.



Enligt enligt analysföretaget Rystad Energy väntas lagernivåerna nå omkring 76 procent vid månadsskiftet oktober–november. Det är för lågt för att klara en hel vinter utan extra inköp.



Det innebär att EU redan nu står inför ett importbehov som kan bli större än fjolårets – även om temperaturen blir högre än normalt.

Geopolitiken påverkar

Samtidigt har konflikten i Mellanöstern minskat LNG‑leveranserna från Persiska viken och drivit upp priserna på spotmarknaden, skriver oilprice.com.



Europa blir därmed beroende av dyrare och mer volatila flöden från USA och Västafrika. Dessutom i konkurrens med Asien som också har stora behov av LNG.

Läs också: Rekordimport av rysk LNG – trots EU:s plan att fasa ut – Realtid

Krävs en betydligt varmare vinter

Rystad Energy pekar också på att ett rekordstarkt El Niño inte räcker för att stabilisera marknaden.



För att Europas gasbehov ska minska i någon större omfattning krävs en vinter som är minst två grader varmare än normalt. Det är ett utfall som bara inträffat två gånger på 25 år.



Ett mildare men mer realistiskt scenario dämpar efterfrågan något, men inte tillräckligt för att undvika ett ökat importbehov.

Läs också: Nya sanktioner mot Ryssland – ska slå mot oljan. Realtid

Får stora konsekvenser

ANNONS

Konsekvensen är att EU kan behöva köpa in mellan 7 och 15 miljoner ton extra LNG fram till juni 2027 för att fylla lagren och undvika nya prisryck.



Det riskerar att pressa både energimarknaden och inflationen, och därmed även påverka räntebanan i flera europeiska länder.

Läs också: Så kan EU låsa upp över 4 års gasreserver. Realtid