Storbritanniens ekonomi ”glödhet” – men Hormuz kan sabba allt

Tillväxten bromsade visserligen in från 0,6 procent under det första kvartalet, men landade ändå över marknadens förväntningar.

Enligt brittiska statistikmyndigheten ONS drevs tillväxten framför allt av tjänstesektorn, som ökade 0,5 procent, medan byggsektorn steg 0,3 procent och produktionen stod stilla. BNP låg 1,2 procent högre än samma kvartal ett år tidigare.

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Överraskande nog steg företagsinvesteringarna med 1,7 procent under kvartalet – detta trots att ekonomer väntat sig ett fall på 0,5 procent, rapporterar CNBC.

Deutsche Banks brittiske chefsekonom Sanjay Raja beskrev den underliggande takten under årets första halva som ”glödhet”.

Kanada växer ännu mer

Raja menade att Storbritannien är på väg att bli den snabbast växande G7-ekonomin för andra kvartalet i rad.

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ONS egen jämförelsetabell, med data hämtade från OECD, visar att Kanada växte 0,8 procent under andra kvartalet, dubbelt så snabbt som Storbritannien, medan USA låg jämsides på 0,4 procent. Japans siffra var ännu inte tillgänglig.