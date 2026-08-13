Den brittiska ekonomin visar fortsatta tecken på återhämtning, trots skuggan från Iran-kriget och de höga energipriserna. Under årets andra kvartal växte BNP med 0,4 procent, drivet av en varm sommar, stark konsumtion och sommarens fotbolls-VM.
Storbritanniens ekonomi ”glödhet” – men Hormuz kan sabba allt
Tillväxten bromsade visserligen in från 0,6 procent under det första kvartalet, men landade ändå över marknadens förväntningar.
Enligt brittiska statistikmyndigheten ONS drevs tillväxten framför allt av tjänstesektorn, som ökade 0,5 procent, medan byggsektorn steg 0,3 procent och produktionen stod stilla. BNP låg 1,2 procent högre än samma kvartal ett år tidigare.
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Överraskande nog steg företagsinvesteringarna med 1,7 procent under kvartalet – detta trots att ekonomer väntat sig ett fall på 0,5 procent, rapporterar CNBC.
Deutsche Banks brittiske chefsekonom Sanjay Raja beskrev den underliggande takten under årets första halva som ”glödhet”.
Kanada växer ännu mer
Raja menade att Storbritannien är på väg att bli den snabbast växande G7-ekonomin för andra kvartalet i rad.
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ONS egen jämförelsetabell, med data hämtade från OECD, visar att Kanada växte 0,8 procent under andra kvartalet, dubbelt så snabbt som Storbritannien, medan USA låg jämsides på 0,4 procent. Japans siffra var ännu inte tillgänglig.
Treasury varnar för kraftig inbromsning
Utsikterna för den nye premiärministern Andy Burnham är samtidigt långt ifrån ljusa. Det brittiska finansdepartementet har presenterat en intern modellering för Burnham och finansminister John Healey, rapporterar Bloomberg.
I departementets värsta-scenario, där Hormuzsundet förblir stängt året ut, bromsar tillväxten till 0,9 procent i år och till så lågt som 0,3 procent 2027. Inflationen skulle samtidigt kunna toppa på 4,3 procent i början av nästa år.
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Det handlar dock om ett kontingens-scenario snarare än en formell prognos. Regeringskällor betonar att departementet rutinmässigt räknar på en rad olika utfall.
Flera ekonomer varnar ändå för att bilden försämras under andra halvåret. Tomasz Wieladek på T. Rowe Price sa till CNBC att föreställningen om att Mellanöstern-konflikten lämnat brittisk ekonomi oskadd ”sannolikt är för bra för att vara sann”.