EU:s kapitalmarknad haltar – spararna flyr börsen

I hela EU ligger 11 biljoner euro och skvalpar på bankkonton. För unionens politiker är det en outnyttjad motor för tillväxt.

För att få hushållen att börja investera i aktier, fonder och obligationer lanseras nu spar- och investeringskonto, ett slags europeiskt ISK där sparare kan köpa värdepapper för så lite som tio euro i månaden.

Målet är att 70 procent av kapitalet som finns på bankkonton ska hamna i europeiska tillgångar.

EU har låtit sig inspireras av Japans NISA-konton och brittiska SIPP.

”Det är ett långsiktigt arbete att förändra hur Europa finansierar sin ekonomi och hur européer ser på sparande”, säger EU-kommissionären Maria Luís Albuquerque.

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Motarbetas av medlemsländerna

Samtidigt motverkas ambitionerna av politiska beslut i medlemsländerna, skriver Bloomberg.



I Nederländerna finns ett förslag om en skatt på 36 procent av orealiserade vinster. Lettland har höjt kapitalskatten från 20 till 25,5 procent. Och i Rumänien ökade skatten på utdelningar från 10 till 16 procent.

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Det är knappast incitament som får sparare att lämna bankkontot.

Den tidigare centralbankschefen Jacques de Larosière är uppgiven.



”Vi säger att vi vill ha en enad marknad, men samtidigt exporterar vi kapital ut ur regionen”, säger han.

IMF har samtidigt varnat för att Europas fragmenterade kapitalmarknader och återkommande skattehöjningar riskerar att driva kapital bort från regionen.

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