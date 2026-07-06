Dollarn sjunker – ändå står yenen still på bottennivån

Den amerikanska valutan föll kraftigt förra veckan efter att jobbsiffrorna visade en tydlig inbromsning i sysselsättningstillväxten i juni.



Beskedet fick investerare att dra ned förväntningarna på en ny räntehöjning från Federal Reserve (Fed), vilket pressade dollarn mot en tvåveckorslägsta.

OCBC menar att den lägre arbetslösheten visar att arbetsmarknaden fortfarande är stram. Detta kan få Fed att behålla ett åtstramande tonläge även om marknaden räknar bort nya höjningar.

Läs också: Xis dröm går i uppfyllelse när fler väljer bort dollarn – Realtid

Yenen bryter sitt normala mönster

Trots den svagare dollarn ligger yenen kvar nära 40‑årslägsta, kring 161,57 per dollar. Normalt brukar valutan stärkas när förväntningarna på amerikanska räntehöjningar faller, rapporterar Reuters. Men nu är marknaden mer fokuserad på japanska myndigheters nästa drag än på Fed.

En plötslig köprusch kunde lyfta yenen kort under torsdagen. Det visade hur känslig marknaden är för risken för intervention.



Analytiker tvivlar dock på att en eventuell åtgärd från Tokyo skulle ge varaktig effekt. OCBC menar att interventioner snarare riskerar att skapa korta volatilitetstoppar än att vända den långsiktiga trenden.

Läs också: Lägsta nivån på 40 år – valutans fall hotar dollarn – Realtid

Fokus på Fed‑protokoll

ANNONS

Investerare riktar nu blicken mot protokollet från Fed:s junimöte, som kan ge en fingervisning om hur centralbanken resonerar kring den framtida räntebanan.



Commonwealth Bank of Australia varnar för att protokollet kan bli ovanligt kortfattat, eftersom Fed‑chefen Kevin Warsh anser att centralbanken tidigare gett för mycket vägledning.

Fallande oljepriser har samtidigt dämpat inflationsoron något, vilket kan påverka hur Fed ser på behovet av ytterligare åtstramning.

Läs också: Kina slår tillbaka – stryper mineralflöden efter Japans Taiwan‑uttalande – Realtid