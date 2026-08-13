Därför kan Industrivärden bli en dyr affär just nu

När Fredrik Lundberg tog över som ordförande i Industrivärden 2015 handlades aktien med en substansrabatt på över 20 procent.



I dag är situationen, enligt Dagens Industri, den motsatta: Industrivärden handlas till premie, vilket innebär att aktien värderas över bolagets substansvärde.

Hög premie – historiskt dålig affär

Di:s analys visar att när Industrivärden handlats till premie har det i 99 procent av fallen lett till sämre avkastning än börsindex på ett års sikt.



För A-aktien har snittavkastningen varit minus 21 procent, och för C-aktien minus 22 procent. Det innebär att nästan alla som köpt aktien till premie har fått sämre avkastning än börsen i stort.

Det är särskilt problematiskt eftersom en premie innebär att investeraren betalar mer för aktien än värdet på de underliggande tillgångarna. Om premien sedan minskar kan aktien falla även om värdet på Industrivärdens innehav utvecklas väl.



”I Industrivärdens fall är det vansinnigt att aktien handlas till premie”, skriver Di.

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Fonder driver upp priset

En viktig förklaring till den höga värderingen är Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som blivit näst största ägare i Industrivärden.



Fonden har haft stora inflöden och köpt aktier kontinuerligt, vilket gett en stabil efterfrågan. Trots att fonden nyligen varit nettosäljare har premien fortsatt att stiga, vilket tyder på att fler krafter än Spiltan driver upp priset.

Samtidigt är premien inte nödvändigtvis ett tecken på att marknaden har fel. Om Industrivärden lyckas skapa högre avkastning i sina innehav kan dagens värdering försvaras.



Men då krävs att bolaget fortsätter att leverera – något den historiska statistiken gör det riskabelt att ta för givet.

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