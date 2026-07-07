Hormuzsundet har i decennier varit en geopolitisk tryckkokare där konflikter mellan Iran och väst slagit mot energiflöden och oljepriser. Nu vill Abu Dhabi minska sitt beroende av sundet genom en ny rörledning.
UAE:s nya ledning kan pressa oljepriserna
En femtedel av världens olja och LNG kommer från länder i Persiska viken. Och allt måste ut genom Hormuzsundet. Det finns ingen alternativ sjöväg.
Detta har blivit mycket kännbart under vårens kris när oljetankers blivit stående i veckor utan att kunna ta sig vidare.
Läs också: Gurun satsade allt på bitcoin – nu kommer kritiken – Realtid
Ny ledning ska dubbla exporten
Förenade Arabemiraten (UAE) har tack vare rörledningen mellan Habshan och Fujairah kunna fortsätta att exportera olja trots blockaden i Hormuz.
Nu har kronprins Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enligt The Guardian, beslutat att utöka kapaciteten. Det statliga oljebolaget ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) har fått i uppdrag att bygga ett parallellt rörledningssystem som tidigare inte offentliggjorts.
Den nya ledningen väntas stå klar 2027.
Läs också: Desperat läge för oljelandet – ber USA om finansiell hjälp – Realtid
Strategiskt utträder ur Opec
UAE lämnade Opec och Opec+ i början av maj, ett beslut som beskrevs som ett historiskt bakslag för kartellen och som Realtid tidigare har rapporterat om.
Utträdet försvagar Opecs möjligheter att hålla priserna uppe genom gemensamma produktionsbegränsningar.
UAE:s utträde motiverades med nationella intressen och en vilja att kunna styra den egna produktionspolitiken utan kvoter.
Med den nya rörledningen, som ska fördubbla exportkapaciteten via Fujairah, får Abu Dhabi nu möjlighet att öka volymerna när det själv vill – och att göra det även om trafiken genom Hormuz blockeras.
Effekter på oljepriserna
Utanför kartellen får UAE större frihet att utforma sin produktionspolitik. Samtidigt minskar den nya rörledningen beroendet av Hormuzsundet och gör det möjligt att exportera större volymer även vid störningar.
Det kan ge landet större handlingsfrihet på världsmarknaden, även om utvecklingen också påverkas av den globala efterfrågan och andra producentländers agerande.
Läs också: Tobaksbolagen valde ”den svenska vägen” – blev miljardboom – Realtid
.