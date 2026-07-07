UAE:s nya ledning kan pressa oljepriserna

En femtedel av världens olja och LNG kommer från länder i Persiska viken. Och allt måste ut genom Hormuzsundet. Det finns ingen alternativ sjöväg.



Detta har blivit mycket kännbart under vårens kris när oljetankers blivit stående i veckor utan att kunna ta sig vidare.

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Ny ledning ska dubbla exporten

Förenade Arabemiraten (UAE) har tack vare rörledningen mellan Habshan och Fujairah kunna fortsätta att exportera olja trots blockaden i Hormuz.

Nu har kronprins Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enligt The Guardian, beslutat att utöka kapaciteten. Det statliga oljebolaget ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) har fått i uppdrag att bygga ett parallellt rörledningssystem som tidigare inte offentliggjorts.

Den nya ledningen väntas stå klar 2027.

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