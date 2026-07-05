Efter Rysslands miljardkrav – Euroclear stämmer centralbanken

Euroclear, som avvecklar värdepapperstransaktioner åt banker och institutionella investerare världen över, har hamnat i centrum för en ovanlig internationell rättstvist. Bolaget är en av Europas mest systemkritiska aktörer, och hanterar dagligen transaktioner värda biljoner euro.

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Rysk dom efter EU:s frysning av statsmedel

Enligt The Moscow Times uppstod tvisten efter att EU först frös den ryska centralbankens tillgångar som en del av sanktionerna mot Ryssland. Senare beslutade EU också att använda avkastningen från de frysta tillgångarna till stöd för Ukraina.

Rysslands centralbank hävdar att Euroclear orsakat ekonomisk skada genom att följa EU:s sanktioner och fick en rysk domstol att döma bolaget att betala ett skadestånd motsvarande omkring 220 miljarder euro.

Euroclear avvisar domen som politiskt motiverad och menar att bolaget endast har agerat i enlighet med gällande EU-lagstiftning.

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Belgien ska pröva jurisdiktionsfrågan

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Genom att stämma Rysslands centralbank i Belgien vill Euroclear få ett tydligt besked om att den ryska domen inte kan erkännas utanför Ryssland.



Bolaget menar att ryska domstolar saknar jurisdiktion över ett belgiskt bolag som verkar under EU‑lagstiftning.

Även om en rysk dom inte gäller automatiskt internationellt kan Ryssland försöka få den erkänd i länder där Euroclear har verksamhet eller tillgångar.



Det är denna risk bolaget vill undanröja. Ett försök att verkställa domen skulle skapa osäkerhet för banker och investerare som är beroende av Euroclear för internationella transaktioner.

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Konflikt med bredare konsekvenser

Tvisten är en del av den större dragkampen om frysta ryska tillgångar och hur sanktioner ska hanteras juridiskt.



Utfallet i Belgien kan få betydelse för hur internationella domar och statliga tillgångar behandlas framöver.

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