Försvars-vd sågar nya drönarfabriker: "Slöseri med skattepengar"

Flera länder planerar att ställa om bilfabriker till produktion av militära drönare.

I Frankrike har Renault ingått samarbeten för att tillverka drönare, medan Volkswagen och Mercedes-Benz undersöker liknande satsningar inom försvarsteknik.

Men det är fel väg att gå och riskerar att bli ett slöseri med skattebetalarnas pengar, säger Eisaku Ito, vd för japanska försvarskoncernen Mitsubishi Heavy Industries.

Kan snabbt bli föråldrad

Enligt Ito skiljer sig produktionen av drönare kraftigt från traditionell biltillverkning.

Bilfabriker är byggda för att massproducera identiska produkter, medan militära drönare ständigt måste anpassas efter förändrade krav på slagfältet.

Risken är därför att fabriker producerar stora volymer teknik som snabbt blir föråldrad.

”Om det skulle göras skulle det i slutändan bli ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar. Jag tror inte att vi har råd med det”, säger Ito i en intervju med Financial Times.