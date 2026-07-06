Ska bilfabriker ställas om till att tillverka drönare? Inte enligt Eisaku Ito, en av den japanska försvarsbranschens tyngsta chefer.
Försvars-vd sågar nya drönarfabriker: "Slöseri med skattepengar"
Flera länder planerar att ställa om bilfabriker till produktion av militära drönare.
I Frankrike har Renault ingått samarbeten för att tillverka drönare, medan Volkswagen och Mercedes-Benz undersöker liknande satsningar inom försvarsteknik.
Men det är fel väg att gå och riskerar att bli ett slöseri med skattebetalarnas pengar, säger Eisaku Ito, vd för japanska försvarskoncernen Mitsubishi Heavy Industries.
Kan snabbt bli föråldrad
Enligt Ito skiljer sig produktionen av drönare kraftigt från traditionell biltillverkning.
Bilfabriker är byggda för att massproducera identiska produkter, medan militära drönare ständigt måste anpassas efter förändrade krav på slagfältet.
Risken är därför att fabriker producerar stora volymer teknik som snabbt blir föråldrad.
”Om det skulle göras skulle det i slutändan bli ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar. Jag tror inte att vi har råd med det”, säger Ito i en intervju med Financial Times.
Vill stärka kustförsvaret
Japan satsar samtidigt kraftigt på obemannade system.
Landets försvarsdepartement har nästan tredubblat årets budget för drönarupphandlingar till 277 miljarder yen, motsvarande omkring 1,7 miljarder dollar.
Målet är bland annat att bygga upp ett omfattande kustförsvar med tusentals drönare kring öarna i sydvästra Japan, nära Taiwan.
Mitsubishi Heavy Industries hoppas ta en ledande roll i den satsningen.
Diskuteras även i Sverige
Bolaget har nyligen utvecklat en prototyp på en drönare som kan bekämpa fientliga drönare och lyfter fram sin erfarenhet inom flyg-, marin- och försvarssystem som en konkurrensfördel.
För svensk industri är utvecklingen av högsta relevans. I takt med att Europas försvarsbudgetar ökar diskuteras även här hur fordonsindustrins produktionskapacitet kan användas för försvarsändamål.
Sverige har en stark försvarsindustri med bolag som Saab och en fordonssektor med betydande produktionskapacitet. Diskussionen om hur civil industri kan bidra till ett stärkt totalförsvar har därför blivit allt mer aktuell.
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