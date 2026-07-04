Rekordhandel – trots tullkriget mellan EU och USA

Handeln med varor mellan EU och USA sköt i höjden till 875 miljarder euro i fjol, motsvarande omkring en biljon dollar. EU ökade sin varuexport till USA med 7,7 procent till 580 miljarder euro, och tjänstehandeln lyfte till 865 miljarder euro.



Tillsammans visar siffrorna hur de transatlantiska flödena fortsätter att expandera brett, från energi till avancerad teknik.

Europa har samtidigt ökat sina energiköp från USA efter att ha tvingats söka alternativa leverantörer när Rysslands invasion av Ukraina ströp gasleveranserna.



USA har istället blivit en central partner för LNG‑leveranser, samtidigt som exporten av europeisk teknik och maskiner fortsätter att stiga. Det ömsesidiga beroendet växer, även när den politiska retoriken skärps.

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Tullar och industristöd fortsätter skapa friktion

Trots att handeln ökar är relationen långt ifrån friktionsfri, skriver Reuters. EU kritiserar amerikanska klimat- och industrisubventioner som anses snedvrida konkurrensen, medan USA fortsatt håller fast vid tullar på stål och aluminium.



Båda sidor försöker skydda sina respektive industrier, vilket skapar osäkerhet för företag som är beroende av stabila regler och förutsägbara kostnader.



Samtidigt talar EU om behovet av strategisk autonomi, alltså ambitionen att minska beroendet av andra stormakter i viktiga sektorer som energi, teknik och råvaror.

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Alla sektorer har inte följt med i ökningen

Alla sektorer har dock inte tagit del av uppgången. Trots den starka utvecklingen för handeln mellan EU och USA föll EU:s export av bilar och bildelar till USA med 20,4 procent under 2025. Nedgången drabbade särskilt Tyskland, där bilindustrin redan befinner sig under hård press.



Ekonomer varnar för att upp till 100 000 jobb kan försvinna inom Volkswagen när koncernen tvingas skära i kostnaderna.

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Samtidigt tappar Tyskland marknadsandelar globalt. Landets bilexport har fallit från 4,7 miljoner bilar 2018 till omkring 3,5 miljoner våren 2026.



Detta står i kontrakst till kinesiska tillverkare — med BYD i spetsen — som ökat sin export till 9,4 miljoner fordon och pressar europeiska konkurrenter med lägre kostnader och snabbare utvecklingscykler.

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