Landet lämnar Opec – historiskt bakslag för oljekartellen

UAE:s utträde kommer som en chock. Landet var i februari Opecs tredje största oljeproducent, efter Saudiarabien och Irak, och har varit medlem sedan 1967, sju år efter att organisationen grundades.

UAE:s energiministerium motiverade beslutet med en hänvisning till nationella intressen.

”Detta beslut följer en omfattande genomgång av UAE:s produktionspolitik och landets nuvarande och framtida kapacitet, och baseras på vårt nationella intresse och vårt åtagande att bidra effektivt till att möta marknadens angelägna behov”, heter det i ett uttalande som citeras av CNBC.

Irankonflikten ligger bakom beslutet

Bakgrunden är den eskalerande konflikten med Iran, som har attackerat UAE med missiler och drönare under flera veckors tid.

Irans blockad av Hormuzsundet, genom vilket normalt en femtedel av världens råolja och flytande naturgas transporteras har allvarligt begränsat UAE:s exportmöjligheter, skriver Al Jazeera.

ANNONS

Riktar kritik mot arabstaterna

UAE:s diplomatiske rådgivare Anwar Gargash riktade på måndagen skarp kritik mot arabstaterna och Gulfsamarbetsrådets länder för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda UAE under konflikten.

”Jag förväntade mig denna svaga hållning från Arabförbundet och är inte förvånad, men jag förväntade mig det inte från samarbetsrådet och är förvånad”, sade Gargash vid Gulf Influencers Forum, enligt Al Jazeera.

Utträdet välkomnas av USA:s president Donald Trump, som länge anklagat Opec för att artificiellt hålla uppe oljepriset och underminera världsekonomin.

Trump har även kopplat samman amerikanskt militärt stöd till Gulfstaterna med oljepolitiken, rapporterar Al Jazeera.