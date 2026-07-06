Hypersoniska vapen: Stormakterna i full kapprustning

Men under 2000-talet klev Kina fram och genomförde upprepade tester av hypersoniska prototyper, vilket markerade att tekniken gick från forskning till operativ utveckling.



Det satte press på övriga stormakter, som började omprioritera sina försvarsbudgetar och accelerera sina egna program för att inte hamna efter i utvecklingen.

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Rysslands attacker blev Europas väckarklocka

När Ryssland började använda hypersoniska vapen i Ukraina blev det en brutal väckarklocka för Europa, skriver Bloomberg. Försvarsbudgetarna steg snabbt och flera länder började omvärdera sina prioriteringar.

Enligt International Institute for Strategic Studies (IISS) har Europas försvarssatsningar stigit med omkring 9 procent det senaste året.



Men utvecklingen är splittrad mellan olika nationer, där parallella nationella system gör samordningen begränsad trots ökade försvarsbudgetar.

EU försöker styra investeringarna mot gemensamma områden som luftförsvar, drönarteknik och AI‑baserade system. Ledningen beskriver skiftet som nödvändigt: fokus måste flyttas från pengar till faktisk förmåga.

“Vi koncentrerar våra resurser för att utveckla de kapaciteter vi behöver,” har EU:s försvarsledning sagt, med hänvisning till beroendet av externa aktörer inom rymd och avancerade system.

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