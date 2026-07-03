Konsekvenserna av Ukrainas drönarattacker mot ryska raffinaderier märks nu långt utanför Rysslands gränser. Bränslebristen sprider sig till Centralasien där priserna stiger snabbt — i Tajikistan med omkring 9 procent på tre veckor.
Bränslekrisen sprider sig utanför Ryssland – priserna rusar
Realtid har tidigare skrivit om hur Ukrainas drönarattacker slagit ut flera ryska raffinaderier. I Moskva är ett av landets största verk ur drift i minst sex månader.
Enligt Oilprice har bensinpriserna redan stigit 6,6 procent sedan årsskiftet och nådde i juni 69,11 rubel per liter. Regeringen överväger nu att stoppa dieselexporten för att säkra tillgången på hemmaplan.
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Exportstoppet får regionala följder
När Ryssland väljer att strama åt exporten slår det direkt mot länder som är nästan helt beroende av ryska bränsleleveranser.
Kyrgyzstan får omkring två tredjedelar av sitt bränsle från Ryssland och rapporterar nu brist på högoktanigt bensin. Myndigheterna har infört prisreglering för att dämpa trycket.
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Priserna rusar
I Tajikistan stiger priserna snabbt. Under tre veckor ökade priset på lågoktanigt bränsle med cirka 9 procent, och diesel steg ännu mer.
Landet är i praktiken helt beroende av ryska leveranser och undersöker nu import från Iran för att täcka hålen.
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Flyg ställs in
Även Uzbekistan påverkas. Det statliga flygbolaget har tvingats skära ned flygningar till Ryssland på grund av brist på flygbränsle. Situationen beskrivs som ansträngd och beroende av snabba leveranser.
Kazakhstan står stabilare – men förbereder sig
Kazakhstan har egna reserver och kapacitet för att klara mer än en månad, trots att raffinaderiet i Atyrau är under reparation till 10 juli. Myndigheterna undersöker ändå import från Kina som buffert mot framtida störningar.
Bränslekrisen breder ut sig i Ryssland
Enligt Oilprice rapporterar nu minst 55 av Rysslands 83 regioner bränslebrist. I vissa kommuner påverkas grundläggande service som sophämtning.
Den senaste attacken, mot ett raffinaderi i Ufa den 1 juli, skedde över 1300 kilometer från frontlinjen — ett tecken på att Ukrainas drönkampanj når allt längre in i ryskt territorium.
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