Bränslekrisen sprider sig utanför Ryssland – priserna rusar

Realtid har tidigare skrivit om hur Ukrainas drönarattacker slagit ut flera ryska raffinaderier. I Moskva är ett av landets största verk ur drift i minst sex månader.



Enligt Oilprice har bensinpriserna redan stigit 6,6 procent sedan årsskiftet och nådde i juni 69,11 rubel per liter. Regeringen överväger nu att stoppa diesel­exporten för att säkra tillgången på hemmaplan.

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Exportstoppet får regionala följder

När Ryssland väljer att strama åt exporten slår det direkt mot länder som är nästan helt beroende av ryska bränsleleveranser.



Kyrgyzstan får omkring två tredjedelar av sitt bränsle från Ryssland och rapporterar nu brist på högoktanigt bensin. Myndigheterna har infört prisreglering för att dämpa trycket.

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