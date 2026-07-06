Vitt snus har gett tobaksbolagen en viktig inkomstkälla, inte minst i USA. Men det finns de som kräver en hårdare reglering.
Tobaksbolagen valde "den svenska vägen" – blev miljardboom
Den globala marknaden för nikotinpåsar växer snabbt och väntas nästan sexdubblas fram till 2033.
Utvecklingen driver miljardinvesteringar från världens största tobaksbolag.
Där spelar Sverige en nyckelroll genom varumärken och teknik som exporterats till USA.
Stor succé för Zyn
Enligt analysföretaget Grand View Research väntas den globala försäljningen av nikotinpåsar öka från 6,9 miljarder dollar 2025 till över 40 miljarder dollar 2033.
För att möta efterfrågan investerar tobaksbolagen mer än en miljard dollar i ny produktionskapacitet i USA.
Särskilt stort genomslag har det svenska varumärket Zyn fått. Produkten tillverkas av Swedish Match, som köptes av Philip Morris International för 16 miljarder dollar 2022.
Zyn dominerar i dag den amerikanska marknaden och har blivit en av Philip Morris viktigaste tillväxtmotorer när cigarettförsäljningen minskar.
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Byggt nya fabriker
”Om man tittar på första kvartalet har en marknadsandel på 61 procent, mätt i dollar, av nikotinpåsarna i USA och, mätt i volym, cirka 56 procent av marknadsandelen”, säger analytikern Garrett Nelson på CFRA till New York Times.
Den starka efterfrågan har lett till stora fabriksinvesteringar i bland annat Colorado och Kentucky.
Även British American Tobacco, Altria och flera andra aktörer bygger ut produktionen för att möta den växande marknaden.
Samtidigt växer kritiken från forskare och folkhälsoorganisationer.
Nikotinpåsar marknadsförs ofta som ett mindre skadligt alternativ till cigaretter, men experter varnar för att den höga nikotinhalten gör produkterna starkt beroendeframkallande.
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Har kommit krav på hårdare reglering
Det finns också oro för att smaksatta produkter lockar unga användare och fungerar som en inkörsport till nikotinberoende.
Världshälsoorganisationen har efterlyst hårdare reglering och Frankrike har förbjudit nikotinpåsar.
Samtidigt lyfts Sverige ofta fram som ett exempel på hur nikotinpåsar och snus bidragit till att pressa ned rökningen till bland de lägsta nivåerna i Europa.
Den så kallade svenska modellen används också av tillverkarna som argument för fortsatt expansion på den amerikanska marknaden.
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