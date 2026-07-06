Tobaksbolagen valde "den svenska vägen" – blev miljardboom

Den globala marknaden för nikotinpåsar växer snabbt och väntas nästan sexdubblas fram till 2033.

Utvecklingen driver miljardinvesteringar från världens största tobaksbolag.

Där spelar Sverige en nyckelroll genom varumärken och teknik som exporterats till USA.

Stor succé för Zyn

Enligt analysföretaget Grand View Research väntas den globala försäljningen av nikotinpåsar öka från 6,9 miljarder dollar 2025 till över 40 miljarder dollar 2033.

För att möta efterfrågan investerar tobaksbolagen mer än en miljard dollar i ny produktionskapacitet i USA.

Särskilt stort genomslag har det svenska varumärket Zyn fått. Produkten tillverkas av Swedish Match, som köptes av Philip Morris International för 16 miljarder dollar 2022.

Zyn dominerar i dag den amerikanska marknaden och har blivit en av Philip Morris viktigaste tillväxtmotorer när cigarettförsäljningen minskar.

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