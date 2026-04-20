Förenade Arabemiraten (UAE) har inlett diskussioner med USA om ett finansiellt skyddsnät efter att Irankriget slagit hårt mot landets ekonomi och energiinfrastruktur. Landets oljeproduktion har fallit med mer än hälften till följd av den effektiva stängningen av Hormuz sund.
Desperat läge för oljelandet – ber USA om finansiell hjälp
Förenade Arabemiraten:s centralbankschef Khaled Mohamed Balama tog vid möten i Washington förra veckan upp möjligheten till en valutaswaplinje med Federal Reserve och det amerikanska finansdepartementet, inklusive finansminister Scott Bessent, skriver Wall Street Journal.
Missa inte: USA krossas under skuldberget – då vill Trump ta bort inkomstskatt. Realtid
Emiratiska tjänstemän ska ha förklarat att landet hittills undvikit de värsta ekonomiska konsekvenserna av konflikten, men att man ändå kan komma att behöva stöd.
Oro för krigets skador
Diskussionerna speglar en ökande oro i emiraten för att kriget ska skada ekonomin och landets ställning som internationellt finanscentrum, med risken att valutareserver töms och kapital flyr landet.
Någon formell ansöken om en swaplinje har ännu inte lämnats in.
Läs även: Oljan rusar och freden mellan USA och Iran är hotad. Dagens PS
Bakgrunden är allvarlig. Förenade Arabemiratens minister för Reem Al Hashimy uppgav i en intervju i söndags att landet sedan det USA-israeliska kriget mot Iran inleddes den 28 februari har drabbats av mer än 2 800 missiler och drönare.
Attackerna har skadat energiinfrastrukturen och stängt av oljeexport via Hormuzsundet, en mycket viktig inkomstkälla i dollar.
Dramatiskt bortfall
Produktionsfallet är dramatiskt. Statliga oljejätten ADNOC har tvingats till utbredda produktionsstopp, och Förenade Arabemiratens dagliga oljeproduktion har mer än halverats, uppger källor till Reuters.
I januari producerade landet knappt 3,4 miljoner fat per dag, mer än tre procent av den globala efterfrågan, och är OPEC:s tredje största producent.
Missa inte: Oljepriset föll kraftigt efter Irans besked. Realtid
Stängningen av Hormuzsundet, som normalt kanaliserar ungefär en femtedel av världens oljeleveranser, har dessutom orsakat massiva störningar på de globala energimarknaderna.
Stoppen berör både onshore- och offshoreproduktion. Tidigare stoppades också oljelastning vid hamnstaden Fujairah, en viktig hub för oljelagring och bunkring, efter en drönarattack.
Operationerna hade just återupptagits efter ett tidigare angrepp under helgen.
Många har dragit ner produktionen
Förenade Arabemiraten är inte ensamt om produktionstapp i regionen. Saudiarabien, OPEC:s största producent, har skurit ned sin produktion med cirka 20 procent, medan Irak minskat med omkring 70 procent.
Sammantaget uppgår de totala oljeproduktionsneddragningarna i Mellanöstern till mellan 7 och 10 miljoner fat per dag, motsvarande 7–10 procent av den globala efterfrågan, enligt analytikerbedömningar.