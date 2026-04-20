Desperat läge för oljelandet – ber USA om finansiell hjälp

Förenade Arabemiraten:s centralbankschef Khaled Mohamed Balama tog vid möten i Washington förra veckan upp möjligheten till en valutaswaplinje med Federal Reserve och det amerikanska finansdepartementet, inklusive finansminister Scott Bessent, skriver Wall Street Journal.

Emiratiska tjänstemän ska ha förklarat att landet hittills undvikit de värsta ekonomiska konsekvenserna av konflikten, men att man ändå kan komma att behöva stöd.

Oro för krigets skador

Diskussionerna speglar en ökande oro i emiraten för att kriget ska skada ekonomin och landets ställning som internationellt finanscentrum, med risken att valutareserver töms och kapital flyr landet.

Någon formell ansöken om en swaplinje har ännu inte lämnats in.

Bakgrunden är allvarlig. Förenade Arabemiratens minister för Reem Al Hashimy uppgav i en intervju i söndags att landet sedan det USA-israeliska kriget mot Iran inleddes den 28 februari har drabbats av mer än 2 800 missiler och drönare.

Attackerna har skadat energiinfrastrukturen och stängt av oljeexport via Hormuzsundet, en mycket viktig inkomstkälla i dollar.