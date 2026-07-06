Gurun satsade allt på bitcoin – nu kommer kritiken

Michael Saylors bolag Strategy har länge byggt sin affärsidé på att köpa stora mängder bitcoin och finansiera köpen med nyemitterade aktier och olika typer av värdepapper.

Modellen har fungerat så länge börsen värderat bolaget högre än värdet på dess bitcoininnehav.

Den centrala indikatorn har varit det egenutvecklade måttet mNAV, som jämför bolagets företagsvärde med värdet på dess bitcoin.

Försvagar modellen

Ett värde över 1 har signalerat att marknaden varit beredd att betala en premie för Strategy, vilket gjort det möjligt att ge ut nya aktier och använda kapitalet till ytterligare bitcoininköp.

Nu har utvecklingen vänt. Under den senaste tiden har mNAV periodvis fallit under 1, vilket innebär att marknaden i stället värderar bolaget lägre än dess bitcoininnehav.

Därmed försvagas grunden för den finansieringsmodell som gjort Strategy till världens största företagsägare av bitcoin.

Samtidigt ifrågasätts själva mNAV-måttet.

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