Gurun satsade allt på bitcoin – nu kommer kritiken

Köp upp så mycket bitcoin som det bara går. Det har länge varit taktiken för Michael Saylor. Men kritiker pekar nu på begränsningarna.
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Michael Saylors bolag Strategy har länge byggt sin affärsidé på att köpa stora mängder bitcoin och finansiera köpen med nyemitterade aktier och olika typer av värdepapper.
Modellen har fungerat så länge börsen värderat bolaget högre än värdet på dess bitcoininnehav.
Den centrala indikatorn har varit det egenutvecklade måttet mNAV, som jämför bolagets företagsvärde med värdet på dess bitcoin.
Försvagar modellen
Ett värde över 1 har signalerat att marknaden varit beredd att betala en premie för Strategy, vilket gjort det möjligt att ge ut nya aktier och använda kapitalet till ytterligare bitcoininköp.
Nu har utvecklingen vänt. Under den senaste tiden har mNAV periodvis fallit under 1, vilket innebär att marknaden i stället värderar bolaget lägre än dess bitcoininnehav.
Därmed försvagas grunden för den finansieringsmodell som gjort Strategy till världens största företagsägare av bitcoin.
Samtidigt ifrågasätts själva mNAV-måttet.
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Har fått konsekvenser
Enligt kritik i Wall Street Journal överskattar beräkningen bolagets företagsvärde eftersom den utgår från nominellt värde på skulder och preferensaktier i stället för deras aktuella marknadsvärde.
Eftersom flera av dessa värdepapper handlas med betydande rabatt blir företagets verkliga värdering lägre än vad mNAV ger sken av.
I slutet av juni uppgav Strategy att mNAV låg strax under 0,99. Med marknadsvärderade skulder och preferensaktier skulle motsvarande nivå ha varit omkring 0,89, enligt tidningens beräkningar.
Efter en återhämtning i aktiekursen steg mNAV åter över 1, men premien bedöms fortfarande vara betydligt mindre än vad bolaget redovisar.
Den svagare värderingen har redan fått konsekvenser.
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Äger en stor del av alla bitcoin
Styrelsen har godkänt möjligheten att sälja bitcoin för upp till 1,25 miljarder dollar för att finansiera återköp av aktier samt betala räntor och utdelningar på preferensaktier.
Bolaget har även höjt utdelningen på en av sina största preferensaktier i ett försök att stärka dess marknadspris.
Strategy äger omkring fyra procent av den maximala mängd bitcoin som någonsin kommer att finnas.
Om bolaget i större skala tvingas sälja delar av innehavet för att stärka balansräkningen riskerar det därför att påverka både bitcoinpriset och investerarnas förtroende för bolagets modell.
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