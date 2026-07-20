Super-El Niño hotar skördarna – råvarupriserna kan rusa

Värmekänsliga grödor riskerar att drabbas

Bank of America (BofA) identifierar majs, kaffe, kakao och vete som de mest värmekänsliga grödorna. Under kritiska utvecklingsstadier som blomning och pollinering kan även korta värmeperioder ge stora skördefall.

BofA ser majspriset stiga från cirka 4,70 dollar till 5,50–6,00 dollar per bushel, drivet av värmestress i Europa, El Niño‑effekter i Brasilien och torrare förhållanden under den amerikanska pollineringsperioden.

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Metallerna påverkas via vatten och el

Extremväder slår även mot metaller, men via andra mekanismer.



Kopparproduktion är starkt beroende av vatten och kan snabbt påverkas av torka. Aluminium är beroende av billig el, ofta vattenkraft, vilket gör sektorn känslig för värmeböljor och låga vattennivåer.

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AI är en ny konkurrent om vattnet

Utöver jordbruk och industri pekar Man Group även på en växande konkurrens om vattenresurser. AI-modeller kräver enorma mängder el och vatten för att driva och kyla datacenter.



Under värmeböljor blir dessa resurser mer begränsade. Detta kan skapa konflikter mellan samhällsviktiga funktioner som matproduktion, energisystem och digital infrastruktur.

Tidigare super El Niño‑åren 1982–83

• Första moderna super El Niño

• Kraftig torka i Asien, översvämningar i Latinamerika

• Stora skördeförluster globalt 1997–98

• En av de starkaste El Niño‑episoderna

• Extrem havsuppvärmning

• Torka och bränder i Indonesien, översvämningar i USA

• Matpriser steg 2015–16

• Senaste super El Niño

• Torka i Sydafrika, värmeböljor i Sydamerika

• Påverkan på majs, kaffe och kakaoSociete Generale noterar att jordbrukspriserna stigit 7 procent denna månad, och softs som kakao, kaffe och vete är upp 8 procent senaste veckan.Man Group varnar för att matpriserna kan nå tvåsiffrig inflation 2027 om El Niño blir starkare än väntat. Skördarna kan falla med 5–12 procent, och ris med 2–8 procent, i utsatta regioner. Majs lyfts som undervärderad Bank of America identifierar majs, kaffe, kakao och vete som de mest värmekänsliga grödorna. Under kritiska utvecklingsstadier som blomning och pollinering kan även korta värmeperioder ge stora skördefall.Bank of America identifierar majs, kaffe, kakao och vete som de mest värmekänsliga grödorna. Under kritiska utvecklingsstadier som blomning och pollinering kan även korta värmeperioder ge stora skördefall.Bank of America identifierar majs, kaffe, kakao och vete som de mest värmekänsliga grödorna. Under kritiska utvecklingsstadier som blomning och pollinering kan även korta värmeperioder ge stora skördefall.BofA ser majspriset stiga från cirka 4,70 dollar till 5,50–6,00 dollar per bushel, drivet av värmestress i Europa, El Niño‑effekter i Brasilien och torrare förhållanden under den amerikanska pollineringsperioden. etallerna påverkas via vatten och el Extremväder slår även mot metaller, men via andra mekanismer. Kopparproduktion är starkt beroende av vatten och kan snabbt påverkas av torka. Aluminium är beroende av billig el, ofta vattenkraft, vilket gör sektorn känslig för värmeböljor och låga vattennivåer. Man Group varnar för att AI‑sektorn, kylning och matproduktion kommer konkurrera om samma knappa resurser framöver.AI:s törst på vatten och el skapar nya flaskhalsarAI:s törst på vatten och el skapar nya flaskhalsarUtöver jordbruk och industri pekar Man Group även på en växande konkurrens om vattenresurser.

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