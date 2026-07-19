Ett enda ord kostar Nord Stream AG 580 miljoner euro

Ordet ”indirekt” var avgörande

I rätten argumenterade Nord Stream AG:s advokater för att undantagsklausulen skulle tolkas snävt. Det vill säga att den endast gällde skador som direkt beordrats av en stat som en krigshandling.

Domstolen gick på försäkringsbolagens linje.

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Özlem Gürses, professor i sjörätt och återförsäkringsrätt, beskriver för Der Spiegel att hela frågan i praktiken avgjordes av ett enda ord: ”indirekt”. Enligt henne räckte det att attacken kunde kopplas till kriget, även utan statlig order, för att undantaget skulle gälla.

Sprängningen kopplas till kriget

Utredningen pekar på att en grupp ledd av Serhij K. ska ha placerat sprängladdningar vid gasledningarna nära Bornholm under dykningar på upp till 80 meters djup. Sprängämnena var militära högexplosiva laddningar med kapacitet att detonera även på stora vattendjup.

Den 26 september 2022 exploderade laddningarna och orsakade omfattande skador på Nord Streams rörsystem.

Domstolen bedömde att attacken hade en tydlig koppling till kriget – och därmed föll under krigsundantaget, oavsett vem som utfört den.

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Viktigt klargörande för branschen

För försäkringsbolagen innebär domen en tydlig seger. Men den ger också branschen efterlängtad vägledning: liknande försäkringsavtal behöver inte omförhandlas trots det ökande hotet från hybridkrigföring.

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Nord Stream AG får däremot bära hela kostnaden själv.