Trots avtal – Kina sviker USA i export

Under det första halvåret låg den USA-riktade exporten av magneterna omkring 20 procent under genomsnittet för åren 2022–2024, innan Peking stramade åt tillgången som svar på president Donald Trumps tullar.

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Enligt Bloomberg uppgick de månatliga leveranserna till i snitt 479 ton under första halvåret, jämfört med 586 ton under treårsperioden dessförinnan. Siffrorna exkluderar magneter som skeppas som del av färdigmonterade produkter.

Viktig råvara

Magneterna är en avgörande komponent i allt från elbilar och fabriksautomation till försvarsmateriel.

Kinas löfte att hålla flödet av kritiska material igång var en central del av det oktoberavtal mellan Trump och Kinas president Xi Jinping som pausade handelskriget.

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Tjänstemän i Vita huset och hos USA:s handelsrepresentant (USTR) menar nu att Kina inte lever upp till den amerikanska sidans tolkning av avtalet, även om Trump och andra ledande företrädare varit ovilliga att driva frågan.

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Handelsrepresentanten Jamieson Greer har beskrivit Kinas efterlevnad kring sällsynta jordartsmetaller som ”inte perfekt”, enligt Bloomberg.

Kinas monopolställning hotar amerikanska bolag

Kina står för mer än 90 procent av världens produktion av sällsynta jordartsmagneter, och amerikanska försök att bygga alternativa leveranskedjor väntas ta flera år.

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Som Realtid tidigare rapporterat beskrev branschorganisationen US-China Business Council (USCBC) i en undersökning av 134 amerikanska företag flera metaller som ”nästan omöjliga” att få tag på.

Där uppgav 29 procent att de redan börjat byta till leverantörer utanför Kina, medan ytterligare 47 procent letade alternativ utan att ännu ha hittat fungerande ersättare.