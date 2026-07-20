EU bötfäller kinesisk handlare halv miljard euro

Böterna är det senaste steget i ett formellt förfarande som inleddes 2024 kring en möjlig överträdelse av EU:s regelverk för digitala tjänster (DSA).

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Enligt kommissionens utredning saknade AliExpress ett effektivt system för att upptäcka och ta bort olagliga produkter, samtidigt som antalet mänskliga moderatorer var långt färre än vad arbetsbördan krävde, skriver Euronews.

Osäkra leksaker och farliga kosmetiska produkter kunde fortsätta cirkulera på sajten, i vissa fall i veckor efter att de flaggats.

AliExpress har fram till den 20 oktober på sig att presentera en åtgärdsplan. Företaget avvisar beslutet och kallar böterna oproportionerliga.

EU slår till mot kinesiska jättar

Beslutet kommer bara dagar efter att EU infört en avgift på tre euro på paket värda under 150 euro, en förändring som väntas slå hårt mot kinesiska jättar som AliExpress, Shein och Temu.

Åtgärderna speglar en bredare oro över obalansen i handeln med Kina.

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I en krönika i Dagens PS konstaterar Mikael Gullström att EU:s handelsunderskott mot Kina nyligen passerade en miljard euro per dag. Bara i april uppgick skillnaden mellan import och export till 31,9 miljarder euro.

Gullström pekar på att kinesiska tillverkare backas upp av massiva statliga subventioner som pressar priserna till nivåer där europeiska konkurrenter inte kan hänga med, och drar paralleller till hur billig import en gång slog ut delar av USA:s industri.