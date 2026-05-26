Världens största gruvbolag bryr sig inte om egna klimatlöften

Enligt läckta interna dokument som The Guardian tagit del av visar dokumenten att BHP, som räknas till världens tio historiskt sett mest förorenande börsbolag, lade ner en boardgodkänd solcellsanläggning vid Jimblebарgruvan strax efter att styrelsen beviljat 390 miljoner dollar till projektet 2023.

Missa inte: Ryssland säljer beslagtaget guldbolag för miljarder. Realtid

Beslutet chockade personal internt som ifrågasatte hur bolaget kunde frångå ett styrelsebeslut.

Projekt skjuts på framtidem

Dessutom har ett vindkrafts- och solenergipaket på nästan 500 megawatt, tillräckligt för att försörja en liten stad, skjutits upp utan tilldelat kapital förrän 2031 som tidigast, trots att projektet ursprungligen skulle leverera sin första el i december 2027.

Läs även: Nu kan vi driva gruvor med – öl. Dagens PS

Ett intern PM från maj 2025 som tidningen tagit del av konstaterar att ”behovet av att säkra förnybar energi till 2030 har minskat” och att bolagets ursprungliga avkolningsprogram bedöms ha ”låg sannolikhet att lyckas”.

Dokumentet presenterar tre scenarier: elektrifiering av lastbilar och tåg senast 2035, senast 2040, eller att inte vidta några åtgärder alls.

ANNONS

Omogen teknik

The Guardian rapporterar också att BHP tyst lade ned en järnmalmsanläggning som beräknades minska utsläppen med 1,7 miljoner ton per år, motsvarande att ta bort drygt 350 000 bilar från vägarna.

Missa inte: Avgörande år för gruvan – måste hitta anrikningspartner. Realtid

BHP försvarar sig med att tekniken för eldrivna gruvtruckar ännu inte är mogen för storskalig drift. Bolaget framhåller också att det redan minskat sina globala utsläpp med 36 procent sedan 2020.

Klimatanalytikern Tim Buckley på tankesmedjan Climate Energy Finance är inte imponerad.

”BHP äventyrar Australiens utsläppsmål. Det är landets enskilt största bolag, och dess årsredovisning visar stigande utsläpp fram till 2030”, säger han till The Guardian.