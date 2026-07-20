Trots fyra år av prisuppgångar fortsätter kaffekonsumenterna att köpa ”mindre men bättre”. Samtidigt reser nya vädervarningar frågan om den efterlängtade prisnedgången uteblir.
Så förändras kaffevanorna när priserna rusar
Enligt den italienska rosteriet Lavazza är övergången till hela bönor och bönkvarnar den viktigaste trenden i branschen just nu.
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Konsumenterna vill återskapa kaffebarsupplevelsen hemma, säger koncernens ordförande Giuseppe Lavazza till Financial Times.
Siffrorna talar sitt tydliga språk
Skiftet syns tydligt i siffrorna. I Storbritannien steg försäljningen av hela bönor 20,3 procent i volym under året fram till maj, långt över den totala hemmakonsumtionens tillväxt på 2,8 procent
Det enligt Nielsen-data som Financial Times refererar till.
Även på kontinenten växer segmentet snabbt.
I Frankrike med 35 procent, i Italien 33 procent och i Tyskland drygt 31 procent i värde. I Tyskland, Europas största kaffemarknad, är bönor numera ett större segment än traditionellt bryggmalet kaffe.
Priserna driver utvecklingen
Bakgrunden är den kraftiga prisuppgång som drivit både arabica och robusta till rekordnivåer under 2025 och tvingat rosterierna att höja priserna upprepade gånger.
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Giuseppe Lavazza ser ingen snar lättnad. Enligt honom är det inte läge att tala om prissänkningar, och ytterligare höjningar kan inte uteslutas. Branschen behöver minst två starka skördar i Brasilien och Vietnam för att bygga upp lagren, framhåller han i FT.
Osäker skörd i världens största kaffeland
Just den brasilianska skörden ser dock allt osäkrare ut. Landets kaffeindustriorganisation Abic varnar för att årets skörd kan minska med 15–20 procent på grund av extrem hetta och oregelbundet regn.
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rognosen står i skarp kontrast till jordbruksmyndigheten Conabs tidigare bedömning om en rekordskörd på 66,7 miljoner säckar, en uppgång på drygt 17 procent som varit en central förklaring till att de globala kaffepriserna fallit sedan rekordnivåerna i början av 2025.
El Niño hotar
Hotet kopplas till väderfenomenet El Niño, som meteorologer nu varnar kan bli ovanligt starkt.
Jordbruksråvaror redan stigit omkring 7 procent under månaden i takt med att marknaden prisar in risken.
Bank of America pekar ut kaffe, majs, kakao och vete som de mest värmekänsliga grödorna, medan Man Group varnar för att matpriserna kan nå tvåsiffrig inflation 2027 om El Niño slår till med full kraft.
För kaffedrickarna innebär det en dubbel osäkerhet: dels om den prisnedgång man väntat på uteblir, dels om branschens optimism kring ett överskott 2026/27 var förhastad.