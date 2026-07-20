Så förändras kaffevanorna när priserna rusar

Priserna driver utvecklingen

Bakgrunden är den kraftiga prisuppgång som drivit både arabica och robusta till rekordnivåer under 2025 och tvingat rosterierna att höja priserna upprepade gånger.

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Giuseppe Lavazza ser ingen snar lättnad. Enligt honom är det inte läge att tala om prissänkningar, och ytterligare höjningar kan inte uteslutas. Branschen behöver minst två starka skördar i Brasilien och Vietnam för att bygga upp lagren, framhåller han i FT.

Osäker skörd i världens största kaffeland

Just den brasilianska skörden ser dock allt osäkrare ut. Landets kaffeindustriorganisation Abic varnar för att årets skörd kan minska med 15–20 procent på grund av extrem hetta och oregelbundet regn.

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rognosen står i skarp kontrast till jordbruksmyndigheten Conabs tidigare bedömning om en rekordskörd på 66,7 miljoner säckar, en uppgång på drygt 17 procent som varit en central förklaring till att de globala kaffepriserna fallit sedan rekordnivåerna i början av 2025.

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El Niño hotar

Hotet kopplas till väderfenomenet El Niño, som meteorologer nu varnar kan bli ovanligt starkt.

Jordbruksråvaror redan stigit omkring 7 procent under månaden i takt med att marknaden prisar in risken.

Bank of America pekar ut kaffe, majs, kakao och vete som de mest värmekänsliga grödorna, medan Man Group varnar för att matpriserna kan nå tvåsiffrig inflation 2027 om El Niño slår till med full kraft.

För kaffedrickarna innebär det en dubbel osäkerhet: dels om den prisnedgång man väntat på uteblir, dels om branschens optimism kring ett överskott 2026/27 var förhastad.