EU vill lätta på klimatkraven för industrin

EU‑kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att ETS behöver bli mer flexibelt så att företag inte pressas av både dyra utsläppsrätter och ökande energipriserna. ETS är EU:s huvudverktyg för att reglera koldioxidutsläpp.

Fler fria utsläppsrätter och stabilare priser

Kommissionen vill ge fler gratis utsläppsrätter till tillverkare och en förstärkning av marknadsstabilitetsreserven, som ska jämna ut prisrörelser på koldioxidmarknaden. Enligt von der Leyen kan förändringarna börja gälla inom dagar, rapporter The wall street journal.

Geopolitiken driver upp energipriserna

De höga energipriserna kopplas delvis till oron i Mellanöstern, som pressat upp olje‑ och gaspriser globalt. Råoljan har nu passerat 110 dollar per fat.

Paket med fler stödåtgärder

EU arbetar också med sänkta elskatter och större möjligheter till statligt stöd för att mildra de eskalerande energipriserna. Dessutom föreslås ett investeringstillskott på runt 30 miljarder euro för att hjälpa industrin att ställa om till grönare teknik.

Splittrade reaktioner i EU

Medlemsländerna är oeniga. Vissa välkomnar lättnader som kan skydda industrin, medan andra varnar för att för stora justeringar riskerar att urholka EU:s klimatambitioner.

