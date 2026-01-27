Den explosiva tillväxten av AI-datacenter skapar en oväntad möjlighet. Överskottsvärmen från servrarna kan värma tusentals hem och byggnader. Nu växer en helt ny ”värmeekonomi” fram.
Datacenters värme blir ny valuta i klimatomställningen
Sedan 2023 har ett Amazon Web Services datacenter i Dublin levererat värme till ett närliggande universitetsområde.
Anläggningen täcker nu 92 procent av campus uppvärmningsbehov och minskade koldioxidutsläppen med 704 ton under 2024, enligt CNBC.
AI-chippen driver utvecklingen
Datacenter har alltid genererat överskottsvärme, men tekniken för att återanvända den har länge varit opraktisk.
Traditionella servrar producerar värme vid för låga temperaturer, omkring 30-35 grader, som inte kan användas i fjärrvärmesystem.
Men AI-boomens kraftfullare processorer kräver upp till tre gånger mer datorkraft än tidigare generationer, vilket innebär mycket högre värmeproduktion.
Samtidigt har ny kylningsteknik baserad på vätskekylning gjort det möjligt att fånga upp värmen vid temperaturer på 55-60 grader. Det är tillräckligt varmt för att användas direkt i fjärrvärmesystem utan energikrävande värmepumpar.
”AI är den ’twist’ som gör detta mer attraktivt”, säger Adam Fabricius, kommersiell chef på uppvärmningsföretaget Sav Systems, till CNBC.
”Det spännande är att AI kan ge dig högre temperaturer, och vätskekylningen gör det mycket enklare.”
Nordiska länder leder utvecklingen
Europa ligger långt före USA i utvecklingen av fjärrvärmesystem kopplade till datacenter.
Microsoft planerar att försörja fjärrvärmenätet i Høje-Taastrup i Danmark, medan Google har ett stort värmeprojekt i Hamina i Finland.
Finland är särskilt framgångsrikt.
I Esbo har energibolaget Fortum sedan 2022 samarbetat med Microsoft i vad som beskrivs som världens största värmeprojekt kopplat till datacenter.
Vid full drift väntas det återvunna värmet täcka omkring 40 procent av stadens uppvärmningsbehov, enligt Data Center Dynamics.
”Detta fungerar bäst när man planerar det innan ett datacenter byggs”, säger Teemu Nieminen, projektchef på Fortum, till Data Center Dynamics.
”Norden har haft fjärrvärmenät i över 50 år i större städer. Vårt kalla klimat gör tillförlitlig uppvärmning nödvändig.”
Storbritannien satsar för att ta igen försprånget
I Storbritannien, där bara 2-3 procent av uppvärmningen kommer från fjärrvärme, försöker regeringen nu ta igen försprånget.
Förra året valde myndigheterna ut sex städer för att utveckla Englands första fjärrvärmenät kopplade till datacenter.
Queen Mary University i London har visat vägen med ett mindre projekt som sparar universitetet omkring 240 000 pund årligen i gaskostnader samtidigt som utsläppen minskar med över 700 ton koldioxid.
Utmaningar kvarstår
Trots lovande projekt finns betydande hinder.
Höga investeringskostnader och brist på infrastruktur bromsar utvecklingen i många länder. Det finns också en risk för ”strandade tillgångar” eftersom fjärrvärmenät byggs för 30 år medan utrustningen i datacenter bara håller 7-10 år.
Analyser från EnergiRaven och danska Viegand Maagøe visar att överskottsvärme från datacenter skulle kunna värma minst 3,5 miljoner hem år 2035 om fjärrvärmenäten byggs ut parallellt med AI-infrastrukturen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
