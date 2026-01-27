Datacenters värme blir ny valuta i klimatomställningen

Sedan 2023 har ett Amazon Web Services datacenter i Dublin levererat värme till ett närliggande universitetsområde.

Anläggningen täcker nu 92 procent av campus uppvärmningsbehov och minskade koldioxidutsläppen med 704 ton under 2024, enligt CNBC.

AI-chippen driver utvecklingen

Datacenter har alltid genererat överskottsvärme, men tekniken för att återanvända den har länge varit opraktisk.

Traditionella servrar producerar värme vid för låga temperaturer, omkring 30-35 grader, som inte kan användas i fjärrvärmesystem.

Dagens datacenter genererar mer värme. Vilket kan vara ett problem, men även en tillgång. (Foto: Unsplash)

Men AI-boomens kraftfullare processorer kräver upp till tre gånger mer datorkraft än tidigare generationer, vilket innebär mycket högre värmeproduktion.

Samtidigt har ny kylningsteknik baserad på vätskekylning gjort det möjligt att fånga upp värmen vid temperaturer på 55-60 grader. Det är tillräckligt varmt för att användas direkt i fjärrvärmesystem utan energikrävande värmepumpar.

”AI är den ’twist’ som gör detta mer attraktivt”, säger Adam Fabricius, kommersiell chef på uppvärmningsföretaget Sav Systems, till CNBC.

”Det spännande är att AI kan ge dig högre temperaturer, och vätskekylningen gör det mycket enklare.”