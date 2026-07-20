Buffett: ”Jag kan vara en av de tio mest tursamma”

I intervjun återkommer Warren Buffett till hur tidiga omständigheter påverkade hans livsval och möjligheter. Eftersom fadern var börsmäklare var det naturligt att aktiemarknaden fanns nära. Buffet minns att han gjorde sin första investering redan som elvaåring.

De tidiga erfarenheterna och små besluten växte så småningom till ett imperium värt 147 miljarder dollar.

När han summerar sin bana återkommer Buffett till att han haft en ovanligt stor tur.

”Av åtta miljarder människor kan jag vara en av de tio mest tursamma”, säger han till CNBC.

Resonemanget knyter an till det han kallar ”ovarian lottery”, tanken att födselns omständigheter ofta avgör mer än hårt arbete.

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Ett löfte att ge bort 99 procent

Buffett har länge kopplat sin syn på tur till sin filantropi. Redan 2010 skrev han under ”The Giving Pledge”, ett löfte att skänka bort 99 procent av sin förmögenhet till ”andras hälsa och välfärd”, rapporterar Fortune. Det har sedan dess varit en central del av hans offentliga roll.

Gates Foundation är en av förmånstagarna som fått ta emot mer än 47 miljarder dollar över åren. Men i årets utdelning saknas stiftelsen helt. Fortune uppger att att beslutet kopplas till Bill Gates samröre med den dömde finansmannen Jeffrey Epstein.

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Buffett beskriver Gates kontakter med Epstein som ”motbjudande”, men säger samtidigt att han inte såg något som låg bortom vad han själv kunde föreställa sig.



I stället går aktierna till fyra familjenära organisationer, där Susan Thompson Buffett Foundation får den största posten.

Buffett säger att han informerade Bill Gates om beslutet några veckor före beskedet. Han vill att hans tre barn ska ta över ansvaret för att dela ut resten av förmögenheten och att den ska vara avyttrad senast 2034.

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