Storbank vill växa i Europa – uppges sondera köp av brittisk bank

Samtalen beskrivs, enligt Sky News, fortfarande som preliminära, men enligt uppgifterna har Monzo anlitat rådgivare från Morgan Stanley och Qatalyst för att utvärdera sina strategiska alternativ.

Ett av alternativen är en försäljning till Nubank. Det andra är att ta in nytt kapital i en finansieringsrunda som ska ge banken resurser att fortsätta expandera i Europa på egen hand. En sådan kapitalanskaffning väntas värdera Monzo till mer än 100 miljarder kronor.

Varken Monzo eller Nubank har kommenterat uppgifterna.

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Bland världens största digitalbanker

En affär skulle föra samman två av de mest framgångsrika digitalbankerna i världen.

Nubank grundades i Brasilien 2013 med ambitionen att utmana landets traditionella storbanker genom digitala tjänster och avgiftsfria produkter. Drygt ett decennium senare är banken noterad på New York-börsen och har ett börsvärde på omkring 65,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 620 miljarder kronor. Bolaget har enligt egen uppgift omkring 140 miljoner kunder.

Monzo bildades två år senare, 2015, och blev snabbt ett av de mest uppmärksammade fintechbolagen i Storbritannien. Banken har i dag omkring 16 miljoner kunder, varav 15 miljoner privatkunder och 1 miljon företagskunder. Den snabba tillväxten har gjort Monzo till en av Storbritanniens tio största banker.

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I det senaste räkenskapsåret ökade intäkterna till 1,7 miljarder pund (cirka 21 miljarder kronor) samtidigt som vinsten före skatt steg till 87,3 miljoner pund (cirka 1,1 miljarder kronor).

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