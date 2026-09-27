Storbank vill växa i Europa – uppges sondera köp av brittisk bank

Brasilianska Nubank uppges föra samtal om att köpa brittiska Monzo i en affär värd upp till 10 miljarder pund, motsvarande omkring 125 miljarder kronor. Om affären blir verklighet skulle den bli en av de största hittills inom den snabbt växande digitalbankssektorn.
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Samtalen beskrivs, enligt Sky News, fortfarande som preliminära, men enligt uppgifterna har Monzo anlitat rådgivare från Morgan Stanley och Qatalyst för att utvärdera sina strategiska alternativ.
Ett av alternativen är en försäljning till Nubank. Det andra är att ta in nytt kapital i en finansieringsrunda som ska ge banken resurser att fortsätta expandera i Europa på egen hand. En sådan kapitalanskaffning väntas värdera Monzo till mer än 100 miljarder kronor.
Varken Monzo eller Nubank har kommenterat uppgifterna.
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Bland världens största digitalbanker
En affär skulle föra samman två av de mest framgångsrika digitalbankerna i världen.
Nubank grundades i Brasilien 2013 med ambitionen att utmana landets traditionella storbanker genom digitala tjänster och avgiftsfria produkter. Drygt ett decennium senare är banken noterad på New York-börsen och har ett börsvärde på omkring 65,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 620 miljarder kronor. Bolaget har enligt egen uppgift omkring 140 miljoner kunder.
Monzo bildades två år senare, 2015, och blev snabbt ett av de mest uppmärksammade fintechbolagen i Storbritannien. Banken har i dag omkring 16 miljoner kunder, varav 15 miljoner privatkunder och 1 miljon företagskunder. Den snabba tillväxten har gjort Monzo till en av Storbritanniens tio största banker.
I det senaste räkenskapsåret ökade intäkterna till 1,7 miljarder pund (cirka 21 miljarder kronor) samtidigt som vinsten före skatt steg till 87,3 miljoner pund (cirka 1,1 miljarder kronor).
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Kan få fotfäste i Europa
För Nubank skulle ett förvärv ge en genväg in på den brittiska marknaden och samtidigt skapa en plattform för fortsatt expansion i Europa. För Monzo skulle en affär innebära tillgång till en betydligt större ägare med finansiella muskler att driva den internationella tillväxten vidare.
Monzo har redan påbörjat sin europeiska expansion. Banken har lanserats i Irland och öppnat en väntelista för kunder i Spanien, samtidigt som fler marknader på kontinenten väntas följa
Om affären blir verklighet skulle Monzo värderas till betydligt mer än de 4,5 miljarder pund (55,6 miljarder kronor) som banken värderades till i samband med en aktieförsäljning 2024. Det skulle också bli en av de största affärerna hittills inom den globala digitalbankssektorn.
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Ett bakslag för London
En försäljning av Monzo skulle också minska sannolikheten för en framtida börsnotering i London. Både den brittiska regeringen och Londonbörsen har under flera år försökt locka snabbväxande teknik- och fintechbolag att välja Storbritannien framför USA.
Att förlora Monzo till en utländsk köpare skulle därför ses som ett bakslag för den brittiska kapitalmarknaden.
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