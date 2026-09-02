Storbankerna satsar på krypto – finns en risk för dina pengar

Enligt pressmeddelandet som gick ut på tisdagen har gruppen förbundit sig att bilda ett nytt bolag under andra halvåret 2026, villkorat av sedvanliga slutvillkor.

Namnet är ännu inte bestämt. Först ut blir ett dollardenominerat stablecoin som ska nå marknaden under första halvåret 2027, med euron som prioriterad nästa valuta.

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Bland deltagarna finns Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank, Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Lloyds, Rabobank, UBS och japanska MUFG. Men det är inte enbart banker. Här ingår också kapitalförvaltarna Fidelity Investments och WisdomTree samt Abu Dhabi-baserade Sirius International Holding.

Enligt CoinDesk har det samlade värdet på utestående stablecoins stigit från omkring 200 miljarder dollar i början av förra året till runt 303 miljarder. Tethers USDT står för cirka 60 procent.

En fordran på utgivaren – inte en insättning

Det som förändras när bankerna själva blir utgivare är inte tekniken utan skyddsnätet. Riksbanken beskriver ett innehav av stablecoins som en fordran på den som gett ut dem, på samma sätt som pengar på ett bankkonto är en fordran på banken. Skillnaden ligger i vad som backar upp fordran.

Banker står under särskild tillsyn med uttryckliga krav på kapital och likviditet, och trovärdigheten stärks ytterligare av den statliga insättningsgarantin. Stablecoinutgivare står också under tillsyn, men enligt Riksbanken mindre omfattande. Kravet är i stället att utgivaren håller en reserv som minst motsvarar värdet på det som getts ut.

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Insättningsgarantin gäller konton hos institut med Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Ett stablecoin är inte ett sådant konto. Att utgivaren ägs av tjugoen välkapitaliserade finansbolag ändrar inte konstruktionen, bara sannolikheten för att den ställs på prov.

Farhågorna är inte nya. Dagens PS har rapporterat om att ekonomer och centralbanksföreträdare varnar för att stablecoins i praktiken fungerar som privat skapade pengar utan samma skyddsnät som banksystemet har via centralbanken.