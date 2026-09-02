Storbankerna satsar på krypto – finns en risk för dina pengar

Tjugoen av världens största finansiella institutioner ska bilda ett gemensamt bolag för att ge ut ett dollarkopplat stablecoin. Men pengar som ligger i ett stablecoin är inte en bankinsättning, även om det är Goldman Sachs som har gett ut det.
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Enligt pressmeddelandet som gick ut på tisdagen har gruppen förbundit sig att bilda ett nytt bolag under andra halvåret 2026, villkorat av sedvanliga slutvillkor.
Namnet är ännu inte bestämt. Först ut blir ett dollardenominerat stablecoin som ska nå marknaden under första halvåret 2027, med euron som prioriterad nästa valuta.
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Bland deltagarna finns Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank, Santander, BBVA, Commerzbank, Crédit Agricole, Lloyds, Rabobank, UBS och japanska MUFG. Men det är inte enbart banker. Här ingår också kapitalförvaltarna Fidelity Investments och WisdomTree samt Abu Dhabi-baserade Sirius International Holding.
Enligt CoinDesk har det samlade värdet på utestående stablecoins stigit från omkring 200 miljarder dollar i början av förra året till runt 303 miljarder. Tethers USDT står för cirka 60 procent.
En fordran på utgivaren – inte en insättning
Det som förändras när bankerna själva blir utgivare är inte tekniken utan skyddsnätet. Riksbanken beskriver ett innehav av stablecoins som en fordran på den som gett ut dem, på samma sätt som pengar på ett bankkonto är en fordran på banken. Skillnaden ligger i vad som backar upp fordran.
Banker står under särskild tillsyn med uttryckliga krav på kapital och likviditet, och trovärdigheten stärks ytterligare av den statliga insättningsgarantin. Stablecoinutgivare står också under tillsyn, men enligt Riksbanken mindre omfattande. Kravet är i stället att utgivaren håller en reserv som minst motsvarar värdet på det som getts ut.
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Insättningsgarantin gäller konton hos institut med Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto. Ett stablecoin är inte ett sådant konto. Att utgivaren ägs av tjugoen välkapitaliserade finansbolag ändrar inte konstruktionen, bara sannolikheten för att den ställs på prov.
Farhågorna är inte nya. Dagens PS har rapporterat om att ekonomer och centralbanksföreträdare varnar för att stablecoins i praktiken fungerar som privat skapade pengar utan samma skyddsnät som banksystemet har via centralbanken.
Svenska banker sitter i det andra konsortiet
Ingen nordisk aktör finns med i dollargruppen. SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank är i stället samtliga delägare i Qivalis, det Amsterdambaserade konsortiet som samlar 37 europeiska banker bakom ett MiCA-reglerat eurocoin.
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Lanseringen är planerad till andra halvåret i år. Spåren är inte helt separata: både Rabobank och BBVA finns i båda konsortierna.
Realtid har tidigare skrivit om hur storbankernas fokus flyttats från att låta kunder handla bitcoin till att bygga om infrastrukturen med blockkedjeteknik. SEB siktar på att kunna använda eurocoinet från första kvartalet 2027.
Konkurrensen om Tether är samtidigt bredare än så. I somras presenterade över 140 bolag, bland dem Stripe, Coinbase, Visa, Mastercard och Blackrock, planer på ett stablecoin under namnet Open USD.