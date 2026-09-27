Rekordfart på den nordiska obligationsmarknaden ger banker och advokatbyråer fulla händer. Tre färska affärer visar hur mandaten fördelas.
Miljardaffärerna är tillbaka – här är rådgivarna som tar mandaten
Den nordiska obligationsmarknaden har aldrig gått så starkt som i år. Under första halvåret 2026 emitterades obligationer för 12,7 miljarder euro i 119 transaktioner, det starkaste första halvåret i marknadens historia, enligt Pareto Securities. Andra kvartalet blev med 8,2 miljarder euro det starkaste kvartalet någonsin.
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Maj var en rekordmånad för högriskobligationer, enligt DNB Carnegie. Bankens kreditstrateg Ole André Kjennerud beskrev intresset från internationella investerare som en ”mega-efterfrågan” i en intervju med Dagens industri.
Nu syns effekten i rådgivarnas uppdragslistor.
Rekordemission från nykomling
Tydligast är Accru Partners. Redovisnings- och revisionskoncernen, som ägs av riskkapitalbolaget Axcel, har placerat en säkerställd obligation om 550 miljoner euro. Enligt bolaget är det den största ratade nordiska high yield-emissionen hittills från en förstagångsemittent.
Obligationen löper på fyra år med rörlig ränta, tremånaders Euribor plus 475 punkter. Pengarna ska användas till att refinansiera befintlig skuld och finansiera nya förvärv. S&P har gett betyget B och Moody’s B3. Samtidigt har Accru säkrat en revolverande kreditfacilitet om 125 miljoner euro för fortsatta förvärv.
Tillväxten har gått snabbt. Vid starten 2024 bestod koncernen av 22 byråer i Sverige med omkring 500 anställda, enligt Vinge. I dag omfattar Accru 80 partnerbyråer i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Frankrike.
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Vd Andreas Thorling uppger att bolaget träffade över 150 investerare under en veckolång roadshow och att boken blev kraftigt övertecknad. För Axcel är Accru det femte portföljbolaget som tar sig in på den nordiska obligationsmarknaden, konstaterar partnern Björn Larsson.
Affären ger arvoden åt många. ABG Sundal Collier och SEB var global coordinators, medan ABG, Danske Bank, DNB Carnegie, Nordea, Nykredit och SEB agerade joint bookrunners. Bruun & Hjejle var legal rådgivare till Accru och Axcel och Gernandt & Danielsson till bankerna. Även Vinge uppger på sin uppdragslista att byrån biträtt Accru.
Citi och Goldman bakom Sveafastigheter
I en annan del av marknaden, bland bolag med investment grade-betyg, har Sveafastigheter hämtat nytt kapital. Den 25 augusti prissatte bostadsbolaget en obligation om 350 miljoner euro med 5,5 års löptid och en fast kupong på 4,5 procent. Pengarna ska bland annat finansiera fusionen med KlaraBo.
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Fusionen skapar ett bolag med omkring 26 500 lägenheter och ett fastighetsvärde på runt 47 miljarder kronor, mer än dubbelt så stort som näst största noterade bostadsbolag, som Realtid rapporterat.
Fitch har gett obligationen betyget BBB- och räknar med att höja till BBB när fusionen är slutförd. Citigroup var global coordinator, och Citigroup och Goldman Sachs var joint bookrunners, enligt pressmeddelandet.
Bankkonsortium för IoT-affären
Den tredje affären är Verdanes intåg i Telenor Connexion. Vinge har rådgett ett syndikat av nordiska och nordeuropeiska banker som finansierat affären, som slutfördes den 10 september och värderar bolaget till 7,5 miljarder kronor.
Det är ingen renodlad försäljning. Telenor och Verdane äger varsin halva av bolaget. Värderingen motsvarar 18 gånger Ebitda, med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och ett Ebitda på omkring 415 miljoner kronor förra året. Båda ägarna ska dessutom skjuta till ytterligare 2 miljarder kronor vardera, enligt Bloomberg.
På säljsidan leddes rådgivningen av Mårten Willamo, partner på Bird & Bird, enligt byrån. Tidigare Nokia-vd:n Pekka Lundmark blir styrelseordförande, medan Mats Lundquist sitter kvar som vd.
Advokatbyråerna rustar för fler affärer. Vinge har nyligen utsett nya delägare, bland dem Lionardo Ojeda inom bank och finans.
Och fler storaffärer väntas. Kjennerud har sagt att det är första gången investerare hört av sig och bett att få besked om alla kommande euroaffärer.