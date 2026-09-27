Miljardaffärerna är tillbaka – här är rådgivarna som tar mandaten

Den nordiska obligationsmarknaden har aldrig gått så starkt som i år. Under första halvåret 2026 emitterades obligationer för 12,7 miljarder euro i 119 transaktioner, det starkaste första halvåret i marknadens historia, enligt Pareto Securities. Andra kvartalet blev med 8,2 miljarder euro det starkaste kvartalet någonsin.

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Maj var en rekordmånad för högriskobligationer, enligt DNB Carnegie. Bankens kreditstrateg Ole André Kjennerud beskrev intresset från internationella investerare som en ”mega-efterfrågan” i en intervju med Dagens industri.

Nu syns effekten i rådgivarnas uppdragslistor.

Rekordemission från nykomling

Tydligast är Accru Partners. Redovisnings- och revisionskoncernen, som ägs av riskkapitalbolaget Axcel, har placerat en säkerställd obligation om 550 miljoner euro. Enligt bolaget är det den största ratade nordiska high yield-emissionen hittills från en förstagångsemittent.

Obligationen löper på fyra år med rörlig ränta, tremånaders Euribor plus 475 punkter. Pengarna ska användas till att refinansiera befintlig skuld och finansiera nya förvärv. S&P har gett betyget B och Moody’s B3. Samtidigt har Accru säkrat en revolverande kreditfacilitet om 125 miljoner euro för fortsatta förvärv.

Tillväxten har gått snabbt. Vid starten 2024 bestod koncernen av 22 byråer i Sverige med omkring 500 anställda, enligt Vinge. I dag omfattar Accru 80 partnerbyråer i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Frankrike.

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Vd Andreas Thorling uppger att bolaget träffade över 150 investerare under en veckolång roadshow och att boken blev kraftigt övertecknad. För Axcel är Accru det femte portföljbolaget som tar sig in på den nordiska obligationsmarknaden, konstaterar partnern Björn Larsson.

Affären ger arvoden åt många. ABG Sundal Collier och SEB var global coordinators, medan ABG, Danske Bank, DNB Carnegie, Nordea, Nykredit och SEB agerade joint bookrunners. Bruun & Hjejle var legal rådgivare till Accru och Axcel och Gernandt & Danielsson till bankerna. Även Vinge uppger på sin uppdragslista att byrån biträtt Accru.