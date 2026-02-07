Revolut får stryk av utmanaren – värderas till 800 miljarder

Revolut är ett av Europas mest omskrivna fintech-bolag just nu, och man hoppas kunna utmana de stora bankerna med sin betaltjänst.

Men det finns ett bolag som slår Revolut på fingrarna med bas i en helt annan del av världen.

Brasilianska Nubank har seglat upp som en av världens mest värdefulla fintechbolag.

Värderas till 90 miljarder dollar

Efter börsnoteringen i New York värderas Nubank till omkring 90 miljarder dollar, motsvarande drygt 800 miljarder kronor.

Det gör bolaget till den högst värderade finansiella institutionen i Latinamerika och ett av de största digitala bankbolagen globalt, skriver Financial Times.

Nubank grundades i São Paulo för 13 år sedan med ambitionen att utmana Brasiliens dominerande storbanker.

Genom att erbjuda appbaserade finansiella tjänster utan kostsamma kontorsnät lyckades bolaget snabbt attrahera kunder som upplevde sig utestängda eller missnöjda med traditionella banker.