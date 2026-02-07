Fintechbolaget Nubank har redan erövrat Latinamerika. Nu satsar man på att göra samma sak i USA – och därmed ta sig an hela bankbranschen.
Revolut får stryk av utmanaren – värderas till 800 miljarder
Revolut är ett av Europas mest omskrivna fintech-bolag just nu, och man hoppas kunna utmana de stora bankerna med sin betaltjänst.
Men det finns ett bolag som slår Revolut på fingrarna med bas i en helt annan del av världen.
Brasilianska Nubank har seglat upp som en av världens mest värdefulla fintechbolag.
Värderas till 90 miljarder dollar
Efter börsnoteringen i New York värderas Nubank till omkring 90 miljarder dollar, motsvarande drygt 800 miljarder kronor.
Det gör bolaget till den högst värderade finansiella institutionen i Latinamerika och ett av de största digitala bankbolagen globalt, skriver Financial Times.
Nubank grundades i São Paulo för 13 år sedan med ambitionen att utmana Brasiliens dominerande storbanker.
Genom att erbjuda appbaserade finansiella tjänster utan kostsamma kontorsnät lyckades bolaget snabbt attrahera kunder som upplevde sig utestängda eller missnöjda med traditionella banker.
Redan lönsamt bolag
I dag har Nubank över 120 miljoner kunder i regionen och en affärsmodell som genererar växande vinster.
Medan Revolut ännu inte tagit steget till börsen och värderas till omkring 75 miljarder dollar har Nubank redan visat att lönsam tillväxt i stor skala är möjlig.
Analytiker räknar med att bolaget redovisar nära tre miljarder dollar i nettovinst för 2025, med en avkastning på eget kapital som överstiger flera av Brasiliens största banker.
Ska ansöka om banklicens i USA
Nästa stora steg är USA. Nubank är redan etablerat i Mexiko och Colombia, men har nu fått villkorat godkännande för att ansöka om en nationell banklicens i USA.
Ambitionen är att starta verksamheten inom 18 månader, vilket skulle innebära bolagets första inträde i en utvecklad ekonomi.
Ledningen ser möjligheter i delar av den amerikanska marknaden som anses vara underförsörjda, bland annat på landsbygden och bland latinamerikanska hushåll.
Tuffare konkurrens
Satsningen sker i ett mer konkurrensutsatt banklandskap än i Latinamerika, vilket väcker frågor om framtida lönsamhet.
Samtidigt menar bolaget att höga avgifter, föråldrade arbetssätt och kostsam fysisk infrastruktur skapar utrymme för digitala alternativ.
Nubank investerar även tungt i artificiell intelligens, särskilt inom kreditbedömning och riskhantering.
Tekniken en grundbult
Tekniken har gjort det möjligt att justera kreditgränser mer precist och förbättra marginalerna i kärnverksamheten.
Trots framgångarna återstår utmaningar, bland annat ledningsförändringar, organisationsfrågor och ökade regulatoriska krav i Brasilien.
