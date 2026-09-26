Därför satsar franska Mirova 65 miljoner euro på batteriprojekt i Norden

Mirova, som är knutet till kapitalförvaltaren Natixis Investment Managers, och Ingrid Capacity inleder ett strategiskt samarbete kring storskalig batterilagring i Norden. Som en del av satsningen investerar Mirova 65 miljoner euro i två batterilager i Sverige och Finland.



Rysslands invasion av Ukraina 2022 blev en vändpunkt för Europas energiförsörjning. När de ryska gasleveranserna till Europa minskade kraftigt blev det uppenbart hur beroende kontinenten varit av importerad energi.



Energikrisen satte också fokus på en annan fråga: hur ett energisystem ska klara störningar och samtidigt ställa om till mer förnybar el.

Trots att vind- och solkraft byggs ut snabbt är leveransen inte stabil utan påverkas av vädret. Det bidrar till större variationer i både tillgången på el och elpriserna.

Det är här Mirova ser en investeringsmöjlighet. Tillsammans med Ingrid Capacity, som utvecklar storskaliga batteriprojekt, lägger kapitalförvaltaren nu en grund för en större satsning på batterilagring i Norden.

De två första projekten ska etableras i Pedersöre i Finland och Vaggeryd i Sverige. Tillsammans får batterilagren, enligt Mirowa, en kapacitet på 290 MWh och en effekt på 145 MW.



Projektet i Vaggeryd väntas vara redo för byggstart under 2027.

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Mirova står för kapitalet

För Ingrid Capacity innebär samarbetet med Mirova tillgång till kapital som möjliggör en snabbare utbyggnad av bolagets batterilager. Mirova har i sin tur möjlighet att investera i en marknad där mycket redan finns på plats i form av teknisk och kommersiell förvaltning.

Mirova ser dessutom längre än de två första anläggningarna. Projekten är starten på Nordic Storage Platform, en struktur för att utveckla, bygga och driva storskaliga batterilager i Norden. Ambitionen är att skala plattformen med fler projekt.

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Så ska batterierna tjäna pengar

Ingrid Capacity ska ansvara för optimeringen av anläggningarna. Enligt bolaget bygger affärsmodellen på att löpande styra batterikapaciteten mot de marknader där värdet är högst.

För Pedersöre finns dessutom ett offtake-avtal. Motparten och villkoren i avtalet har inte offentliggjorts, men avtalet innebär att en del av projektets framtida intäkter är kontrakterade. Mirova lyfter avtalet som en del av projektets risk- och avkastningsprofil.

För Mirova bygger investeringen på antagandet att storskaliga batterilager kan skapa intäkter från flera marknader samtidigt och att modellen kan replikeras i fler nordiska projekt.

På rådgivarsidan företräddes Ingrid Capacity av advokatbyrån Vinge, medan Mirova anlitade Mannheimer Swartling i samband med transaktionen.