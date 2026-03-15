Den brasilianska banken Nubank har på drygt ett decennium vuxit till en av världens mest anmärkningsvärda fintechframgångar. Nu siktar bolaget bortom Latinamerika. med en expansion till USA som väcker både entusiasm och skepsis.
Nubanks historia börjar 2012, när den colombianske investeraren David Velez flyttade till São Paulo för att leda riskkapitalbolaget Sequoias latinamerikanska kontor.
Hans försök att öppna ett bankkonto tog månader, en upplevelse som avslöjade hur dysfunktionell den brasilianska banksektorn var.
Fem politiskt uppkopplade storbanker kontrollerade närmare 90 procent av marknaden, med räntenivåer och avgifter som saknade motstycke internationellt.
Omkring 60 miljoner vuxna brasilianare saknade helt bankkonto 2013.
Byggde från grunden
Velez grundade Nubank tillsammans med bankexperten Cristina Junqueira och teknikchefen Edward Wible.
Bolagets stora fördel var att det byggde sin teknikplattform från grunden, medan konkurrenterna fortfarande förlitade sig på decennier gamla system.
Resultatet blev en dramatisk kostnadsskillnad: medan en traditionell brasiliansk bank lägger 12–15 dollar per månad på att betjäna en kund, ligger Nubanks kostnad på cirka 0,90 dollar, skriver MoneyWeek.
Bolagets första produkt, ett avgiftsfritt kreditkort, spred sig snabbt mun till mun bland kunderna.
Kundnöjdheten, mätt genom Net Promoter Score, nådde över 90 på en skala från minus 100 till plus 100.
I dag har Nubank 127 miljoner kunder och en avkastning på eget kapital på rekordhöga 31 procent, en siffra som vida överstiger branschsnittet på omkring 12 procent.
Expansion till Mexiko och Colombia
Nubank exporterar nu sin modell.
I Mexiko, där kontantanvändningen fortfarande dominerar och bankpenetrationen är ännu lägre än i Brasilien, nådde bolaget 13 miljoner kunder på bara två år.
Genom ett samarbete med butikskedjan OXXO, som har över 23 000 butiker i Mexiko, har Nubank kunnat erbjuda kontantinsättningar trots avsaknaden av fysiska bankkontor.
USA – den stora frågan
Nubank har nyligen fått villkorat godkännande för en amerikansk banklicens och riktar in sig på den latinamerikanska diasporan i USA, en marknad på 62 miljoner människor med en köpkraft på 2 800 miljarder dollar.
Omkring 60 procent av de latinamerikanska hushållen i USA är ”underbanked”, jämfört med 20 procent bland vita hushåll, enligt FDIC-data som Forbes hänvisar till.
Räcker det med ”irriterande” banker för expansion?
Men utmaningarna är betydande. William Stern, grundare av långivaren Cardiff, sammanfattar kärnan i problemet till Forbes: i Brasilien vann Nubank för att bankerna var trasiga, i USA är de bara irriterande.
Det gör det betydligt svårare att få konsumenter att byta. Dessutom har Capital One redan lagt tre decennier och miljarder dollar på att bygga avancerad kreditbedömning för just det konsumentsegment Nubank siktar på.
Daumantas Dvilinskas, vd för betalningsbolaget TransferGo, påpekar i Forbes att ett snyggt gränssnitt inte räcker, det krävs en grundläggande ombyggnad av hur värde rör sig över gränser.
Värderingen speglar höga förväntningar
Nubanks aktie handlas till mer än sju gånger bokfört värde, vilket är en kraftig premie jämfört med exempelvis JPMorgan som brukar ligga kring 1,2–2,5 gånger.
Jämförelsen haltar dock något enligt Moneyweek. Givet Nubanks effektivitet och tillväxt påminner bolaget mer om ett högmarginalföretag inom mjukvara än en traditionell bank.
Frågan är om Nubank kan upprepa sin latinamerikanska framgång på en marknad där bankerna redan fungerar, om än med brister.
Nubank byggdes en gång för överlevnad. I USA bygger man för disruption. Det är ett annorlunda företag som gör en annorlunda satsning.