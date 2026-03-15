Nubanks historia börjar 2012, när den colombianske investeraren David Velez flyttade till São Paulo för att leda riskkapitalbolaget Sequoias latinamerikanska kontor.

Hans försök att öppna ett bankkonto tog månader, en upplevelse som avslöjade hur dysfunktionell den brasilianska banksektorn var.

Fem politiskt uppkopplade storbanker kontrollerade närmare 90 procent av marknaden, med räntenivåer och avgifter som saknade motstycke internationellt.

Omkring 60 miljoner vuxna brasilianare saknade helt bankkonto 2013.

Byggde från grunden

Velez grundade Nubank tillsammans med bankexperten Cristina Junqueira och teknikchefen Edward Wible.

Cristina Junqueira, David Velez, center och Edward Wible utanför Wall Street. (Foto: Richard Drew / AP /TT)

Bolagets stora fördel var att det byggde sin teknikplattform från grunden, medan konkurrenterna fortfarande förlitade sig på decennier gamla system.

Resultatet blev en dramatisk kostnadsskillnad: medan en traditionell brasiliansk bank lägger 12–15 dollar per månad på att betjäna en kund, ligger Nubanks kostnad på cirka 0,90 dollar, skriver MoneyWeek.

Bolagets första produkt, ett avgiftsfritt kreditkort, spred sig snabbt mun till mun bland kunderna.

Kundnöjdheten, mätt genom Net Promoter Score, nådde över 90 på en skala från minus 100 till plus 100.

I dag har Nubank 127 miljoner kunder och en avkastning på eget kapital på rekordhöga 31 procent, en siffra som vida överstiger branschsnittet på omkring 12 procent.