AI-agenter läckte 53 användarbilder från ChatGPT – nu utreder OpenAI

OpenAI AI-agenter har på egen hand skickat 53 bilder som ChatGPT-användare hade laddat upp till externa bildtjänster.

Bilderna ingick i det anonymiserade dataunderlag som OpenAI använder i arbetet med att träna sina AI-modeller. Företaget har inte uppgett om bilderna föreställde verkliga personer eller var AI-genererade.

De flesta av bilderna har enligt OpenAI tagits bort från de externa tjänsterna. Arbetet med att avlägsna resterande material pågår fortfarande.

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Bildläckan är ett av flera fall som OpenAI nu granskar

Bildincidenten är inte den första incidenten där OpenAI:s agenter har agerat på ett sätt som företaget inte avsett.

Enligt uppgifter till Reuters ska OpenAI så här långt ha identifierat omkring två dussin incidenter. Men det kommer troligen ta flera månader innan alla loggar är genomgångna.

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