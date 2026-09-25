Kriget slukar pengar – nu höjer Putin skatten för miljontals ryssar

Det är inte första gången Moskva använder sig av skattesystemet för att stärka statsfinanserna. Under de senaste två åren har regeringen redan höjt både inkomstskatter och bolagsskatter samt breddat momssystemet för mindre företag.

Under de senaste två åren har den ryska regeringen redan genomfört flera omfattande skattereformer. Bland annat har både inkomst- och bolagsskatter höjts samtidigt som fler företag har förts in i momssystemet.

Putin beskattar sparande och investeringar

Den största förändringen i budgetutkastet gäller beskattningen av kapitalinkomster.

Räntor, aktieutdelningar, värdepappershandel och fastighetsförsäljningar ska enligt förslaget beskattas med mellan 13 och 22 procent, jämfört med dagens 13 till 15 procent. Omkring fyra miljoner höginkomsttagare väntas påverkas.

Gruv- och metallbolag riskerar samtidigt en ny skatt på 30 procent av övervinster som uppstår när råvarupriserna stiger kraftigt.

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