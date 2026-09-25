Rysslands anfallskrig kostar pengar. I regeringens nya budgetutkast för 2027 föreslås därför flera skattehöjningar som är tänkta att säkra finansieringen av kriget som är inne på sitt femte år.
Kriget slukar pengar – nu höjer Putin skatten för miljontals ryssar
Det är inte första gången Moskva använder sig av skattesystemet för att stärka statsfinanserna. Under de senaste två åren har regeringen redan höjt både inkomstskatter och bolagsskatter samt breddat momssystemet för mindre företag.
Under de senaste två åren har den ryska regeringen redan genomfört flera omfattande skattereformer. Bland annat har både inkomst- och bolagsskatter höjts samtidigt som fler företag har förts in i momssystemet.
Putin beskattar sparande och investeringar
Den största förändringen i budgetutkastet gäller beskattningen av kapitalinkomster.
Räntor, aktieutdelningar, värdepappershandel och fastighetsförsäljningar ska enligt förslaget beskattas med mellan 13 och 22 procent, jämfört med dagens 13 till 15 procent. Omkring fyra miljoner höginkomsttagare väntas påverkas.
Gruv- och metallbolag riskerar samtidigt en ny skatt på 30 procent av övervinster som uppstår när råvarupriserna stiger kraftigt.
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Ny press på ryska konsumenter
Även internationell näthandel pekas ut som en ny intäktskälla.
Budgetutkastet innehåller en föreslagen moms på 22 procent för gränsöverskridande e-handel. Dessutom vill regeringen införa en fast tullavgift på 100 rubel för försändelser med ett värde under 200 euro.
För ryska konsumenter riskerar förändringarna att göra importerade varor dyrare. Åtgärderna kommer samtidigt som många hushåll redan möter högre priser på en rad vardagsvaror och tjänster.
Realtid har tidigare rapporterat att allt fler ryssar väljer billigare livsmedel och lågprisvarumärken när hushållens köpkraft pressas.
Den civila ekonomin får betala
Men skattehöjningarna är bara en del av den ekonomiska press som byggts upp i landet. Samtidigt som försvarsindustrin fortsätter att gynnas av stora statliga beställningar har många företag i den civila ekonomin fått det betydligt tuffare.
Realtid har tidigare skrivit om hur arbetskraft sugs upp av försvarsindustrin och militären, vilket lett till brist på personal inom andra sektorer. Följden har blivit stigande löner, högre kostnader och svårigheter för företag att expandera.
Underskotten består
Trots det väntas budgetunderskottet för 2026 uppgå till omkring 3 procent av BNP, nästan dubbelt så mycket som planerat. I det nya budgetutkastet räknar regeringen med ett fortsatt underskott även nästa år, rapporterar Moscow Times.
Bakom siffrorna finns också en energisektor som inte längre genererar samma överskott som tidigare. Utöver sanktioner från väst har Ukrainska attacker mot energiinfrastruktur bidragit till osäkerhet kring produktion och export.