Guldberget som kan rädda USA:s statsfinanser – och knäcka dollarn

Det är slutsatsen i en analys från schweiziska Julius Baer som spanska elEconomista lyfter fram.

Bankens ränteanalytiker Afonso Borges och forskningschef Carsten Menke beskriver operationen som ett vapen som bara kan användas en gång och att den då köper tid, men inte löser någonting.

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Ett pris från 1973

Det amerikanska finansdepartementets guldreserv omfattar cirka 8 133 ton, drygt 261 miljoner uns. Det värderas till 42,222 dollar per uns, ett lagstadgat pris från Bretton Woods-systemets sammanbrott.

Bokfört värde är knappt 11 miljarder dollar. Marknadsvärdet överstiger 1,2 biljoner dollar.

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Mekaniken kräver ingen försäljning. Kongressen skulle höja det legala priset, varpå finansdepartementet kan utfärda ytterligare guldcertifikat till Federal Reserve och få motsvarande belopp krediterat på sitt konto. Kassan växer utan nyemitterad skuld.

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Men konsoliderat blir staten inte rikare. ”Den äger redan den här guldpositionen”, konstaterar Borges och Menke enligt elEconomista. Operationen omvandlar en orealiserad vinst till nyskapade skulder i centralbankens balansräkning.