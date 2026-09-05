USA sitter på ett guldberg som bokförs till en bråkdel av sitt marknadsvärde. Att skriva upp det skulle ge Washington hundratals miljarder dollar i handlingsutrymme utan att en enda ny obligation emitteras. Priset kan bli dollarns ställning som reservvaluta.
Guldberget som kan rädda USA:s statsfinanser – och knäcka dollarn
Det är slutsatsen i en analys från schweiziska Julius Baer som spanska elEconomista lyfter fram.
Bankens ränteanalytiker Afonso Borges och forskningschef Carsten Menke beskriver operationen som ett vapen som bara kan användas en gång och att den då köper tid, men inte löser någonting.
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Ett pris från 1973
Det amerikanska finansdepartementets guldreserv omfattar cirka 8 133 ton, drygt 261 miljoner uns. Det värderas till 42,222 dollar per uns, ett lagstadgat pris från Bretton Woods-systemets sammanbrott.
Bokfört värde är knappt 11 miljarder dollar. Marknadsvärdet överstiger 1,2 biljoner dollar.
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Mekaniken kräver ingen försäljning. Kongressen skulle höja det legala priset, varpå finansdepartementet kan utfärda ytterligare guldcertifikat till Federal Reserve och få motsvarande belopp krediterat på sitt konto. Kassan växer utan nyemitterad skuld.
Men konsoliderat blir staten inte rikare. ”Den äger redan den här guldpositionen”, konstaterar Borges och Menke enligt elEconomista. Operationen omvandlar en orealiserad vinst till nyskapade skulder i centralbankens balansräkning.
Fed har redan räknat på det
Idén har institutionellt stöd i forskningen.
Federal Reserve publicerade i augusti 2025 noten Official Reserve Revaluations: The International Experience, som går igenom hur Tyskland, Italien, Libanon, Curaçao och Sydafrika använt uppskrivningar av guldreserver. Libanons centralbank förde 2002 över orealiserade vinster till staten, som löste in statsskuldväxlar motsvarande omkring elva procent av BNP.
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I maj 2026 lades American Reserve Modernization Act fram i representanthuset, där revalvering av guldcertifikaten pekas ut som möjlig finansieringskälla. Förslaget är inlämnat, inte antaget.
Finansminister Scott Bessent har samtidigt dementerat idén upprepade gånger. I februari 2025 sa han i Bloomberg TV att revalvering inte var vad han hade i åtanke, och i mars slog han fast att departementet inte revalverar guldet.
Kan sudda ut gränserna mellan finansen och penningen
Julius Baer-analytikerna varnar för att manövern kan höja terminspremien och ytterligare sudda ut gränsen mellan finans- och penningpolitik, utan att röra det strukturella underskottet.
Ironin är att guldpriset drivits upp just av oron för dollarn.
Washington skulle alltså använda ett uppblåst guldpris för att skapa mer dollasr, vilket sannolikt förstärker samma oro. Uppskrivningen minskar varken underskottet, utgifterna eller räntekostnaderna.