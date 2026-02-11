Ryssland rustar för nästa krig

Ryssland har ingen avsikt att anfalla något Natoland i år eller nästa år, men landet rustar i rasande fart för att kunna förskjuta maktbalansen i Europa.

Det framgår av en ny rapport från Estlands utrikesunderrättelsetjänst Välisluureamet.

Enligt rapporten har Rysslands produktion av artilleriammunition ökat mer än 17 gånger sedan 2022, rapporterar Yle. Tillsammans med leveranser från Nordkorea och Iranmuppskattningsvis mellan 5 och 7 miljoner enheter sedan 2023m har Moskva byggt upp en kapacitet som västvärlden underskattat.

”Vi ser att den ryska ledningen är mycket oroad över europeisk upprustning. De ser att Europa kan vara kapabelt att genomföra självständiga militära operationer mot Ryssland inom två till tre år”, säger underrättelsechefen Kaupo Rosin till Reuters.

Rysslands mål är nu att ”fördröja och hindra” denna utveckling, enligt Rosin.

Ekonomin håller emot

Trots fyra år av krig och omfattande sanktioner har den ryska ekonomin visat överraskande motståndskraft.

Ryssland rustar för fullt. (Foto: AP/TT)

Kreml har sedan annekteringen av Krim 2014 byggt upp en ekonomisk fästning genom att hålla statsskulden under 20 procent av BNP och ackumulera valutareserver på över 600 miljarder dollar.

Paradoxalt nog har Ryssland lyckats samla mer utländsk valuta under krigsåren än före invasionen. Genom en skuggflotta för oljeexport och stärkta band med Kina har landet kunnat runda sanktionerna.

Men trycket är påtagligt. Hög inflation urholkar levnadsstandarden för vanliga ryssar och regeringen behöver hitta ytterligare 16 miljarder dollar bara i år för att finansiera krigföringen.