12 feb. 2026

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

Makro

Ryssland rustar för nästa krig

Vladimir Putins Ryssland må vara upptagna i Ukraina just nu. Men slutar det där? (Foto: Mikhail Metzel / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

Estlands underrättelsetjänst varnar för att Kreml bygger upp militär kapacitet för framtida konflikter. Samtidigt som landets ekonomi visar förvånande motståndskraft.

Ryssland har ingen avsikt att anfalla något Natoland i år eller nästa år, men landet rustar i rasande fart för att kunna förskjuta maktbalansen i Europa.

Det framgår av en ny rapport från Estlands utrikesunderrättelsetjänst Välisluureamet.

Missa inte: Putins akilleshäl: Hålet i kassan växer snabbt. Realtid

Enligt rapporten har Rysslands produktion av artilleriammunition ökat mer än 17 gånger sedan 2022, rapporterar Yle. Tillsammans med leveranser från Nordkorea och Iranmuppskattningsvis mellan 5 och 7 miljoner enheter sedan 2023m har Moskva byggt upp en kapacitet som västvärlden underskattat.

”Vi ser att den ryska ledningen är mycket oroad över europeisk upprustning. De ser att Europa kan vara kapabelt att genomföra självständiga militära operationer mot Ryssland inom två till tre år”, säger underrättelsechefen Kaupo Rosin till Reuters.

Rysslands mål är nu att ”fördröja och hindra” denna utveckling, enligt Rosin.

Ekonomin håller emot

Trots fyra år av krig och omfattande sanktioner har den ryska ekonomin visat överraskande motståndskraft.

Ryssland
Ryssland rustar för fullt. (Foto: AP/TT)

Kreml har sedan annekteringen av Krim 2014 byggt upp en ekonomisk fästning genom att hålla statsskulden under 20 procent av BNP och ackumulera valutareserver på över 600 miljarder dollar.

Paradoxalt nog har Ryssland lyckats samla mer utländsk valuta under krigsåren än före invasionen. Genom en skuggflotta för oljeexport och stärkta band med Kina har landet kunnat runda sanktionerna.

Missa inte: Sanktionerna skulle straffa Ryssland – nu kan Kina bli vinnaren. Realtid

Men trycket är påtagligt. Hög inflation urholkar levnadsstandarden för vanliga ryssar och regeringen behöver hitta ytterligare 16 miljarder dollar bara i år för att finansiera krigföringen.

Brutala metoder

Den militära upprustningen sker på bekostnad av det ryska samhället. Rapporten beskriver metoderna som en ”brutal ekonomisk paradox” där krigsindustrin systematiskt tär på civilsamhället.

Läs även: Ryssland förlorar fler soldater i kriget – försöker dölja det. Dagens PS

För att fylla leden efter enorma förluster tvångsrekryteras landets mest sårbara: skuldsatta, arbetslösa och kriminella. Uppemot 200 000 personer har rekryterats direkt från ryska fängelser, enligt rapporten.

”Den militära tillväxten sker helt på bekostnad av samhället i övrigt. Det betyder att repressionen har blivit en överlevnadsfråga för regimen”, säger Rosin till Yle.

Söker amerikanskt närmande

Enligt den estniska underrättelsetjänsten försöker Kreml exploatera den nya amerikanska administrationen för att få sanktioner hävda och säkra en uppgörelse som formaliserar Ukrainas nederlag.

”Trots denna illusoriska töväder förblir Rysslands mål oförändrade: att marginalisera USA och Nato och omforma Europas säkerhetsarkitektur enligt Moskvas vision”, konstaterar rapporten.

Missa inte: Förnybar energi utsatt för hackerattack – nära blackout. Realtid

Samtidigt pågår en europeisk debatt om kontinentens förmåga att försvara sig utan USA. Natos generalsekreterare Mark Rutte har varnat för ”farliga fantasier” om europeisk självständighet.

Medan Finlands president Alexander Stubb hävdar att Europa har kapacitet att stå på egna ben.

Johan Colliander
Johan Colliander

Johan Colliander
Johan Colliander

