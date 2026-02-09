09 feb. 2026

Förnybar energi utsatt för hackerattack – nära blackout

Donald Tusk, Polens premiärminister har berömt underrättelsetjänsten för deras insats mot de ryska hackarna. (Foto: Omar Havana/AP/TT).
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Mer än 30 vind- och solkraftsparker i Polen utsattes för samordnade cyberattacker i slutet av december, rapporterar det polska cybersäkerhetsorganet CERT Polska. Även en stor kraftvärmeanläggning och ett tillverkningsföretag drabbades.

Attackerna ägde rum den 29 december 2025 och har spårats till hackergruppen Static Tundra, som kopplas till Rysslands säkerhetstjänst FSB:s Center 16-enhet, det skriver Hacker News.

Gruppen är även känd under namnen Berserk Bear, Sandworm och Dragonfly.

Skadade inte elproduktionen

Enligt CERT Polska hade alla attacker rent destruktiva syften.

Angriparna lyckades ta sig in i kraftstationernas interna nätverk och genomförde skadlig verksamhet som att förstöra styrsystemens firmware, radera systemfiler och installera specialbyggd skadlig programvara.

”Trots att attackerna mot förnybara energianläggningar störde kommunikationen med systemoperatören påverkade de inte den pågående elproduktionen”, skriver CERT Polska i sin rapport.

Attacken mot kraftvärmeanläggningen, som förser nästan en halv miljon kunder med värme, misslyckades också med att uppnå sitt mål.

Utnyttjade säkerhetsbrister

Angriparna tog sig in genom sårbara brandväggar och utnyttjade konton som saknade tvåfaktorsautentisering.

I fallet med kraftvärmeanläggningen hade hackarna stulit data sedan mars 2025, vilket gav dem möjlighet att eskalera sina privilegier i nätverket.

Attackerna involverade flera varianter av skadlig programvara för att permanent förstöra filer genom att skriva över dem med slumpmässig data.

CERT Polska noterar att angriparna var särskilt intresserade av information relaterad till modernisering av operativa nätverken, SCADA-system och tekniskt arbete inom organisationerna.

Cybersäkerhetsföretaget ESET pekar på taktiska likheter med tidigare attacker från Sandworm-gruppen, som tidigare attackerat energiföretag i både Polen och Ukraina.

Donald Tusk berömde försvaret

Polens premiärminister Donald Tusk berömde landets underrättelsetjänster för att ha förhindrat cyberattacken som kunde ha lämnat upp till en halv miljon konsumenter utan värme under den hårda vintern. Det skriver Euronews.

Vid ett möte med energitjänstemän och säkerhetsorgan i Warszawa sade Tusk att Polen framgångsrikt försvarade sig och att kritisk infrastruktur inte komprometterades, rapporterar Euronews.

Vice premiärminister och digitaliseringsminister Krzysztof Gawkowski kallade cyberattacken för en av de allvarligaste på senare år och sade att Polen var mycket nära en blackout.

”Digitala stridsvagnar är redan här”, sade han till radiokanalen RMF FM och betonade att modern krigföring utkämpas i cyberrymden.

Tusk uppmanade det polska parlamentet att snabbt anta ny cybersäkerhetslagstiftning för att stärka skyddet mot utländsk inblandning.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

