Förnybar energi utsatt för hackerattack – nära blackout

Attackerna ägde rum den 29 december 2025 och har spårats till hackergruppen Static Tundra, som kopplas till Rysslands säkerhetstjänst FSB:s Center 16-enhet, det skriver Hacker News.

Gruppen är även känd under namnen Berserk Bear, Sandworm och Dragonfly.

Skadade inte elproduktionen

Enligt CERT Polska hade alla attacker rent destruktiva syften.

Angriparna lyckades ta sig in i kraftstationernas interna nätverk och genomförde skadlig verksamhet som att förstöra styrsystemens firmware, radera systemfiler och installera specialbyggd skadlig programvara.

”Trots att attackerna mot förnybara energianläggningar störde kommunikationen med systemoperatören påverkade de inte den pågående elproduktionen”, skriver CERT Polska i sin rapport.

Attacken mot kraftvärmeanläggningen, som förser nästan en halv miljon kunder med värme, misslyckades också med att uppnå sitt mål.