Europa splittrat om försvaret – klarar vi oss utan USA?

Frågan om Europas förmåga att försvara sig utan USA har blivit akut efter president Donald Trumps hot om att ”ta” Grönland från Danmark, en nära Nato-allierad.

Krisen har tvingat europeiska ledare att ompröva kontinentens säkerhetsarkitektur.

”Denna kris är mycket värre än något vi sett under Natos 77-åriga historia”, säger Ivo Daalder, tidigare amerikansk Nato-ambassadör, till Financial Times.

Han menar att den grundläggande idén från 1949 om att Europas säkerhet är fundamental för USA:s säkerhet nu är borta.

Stubb tror på Europas kapacitet

Under Världsekonomiskt forum i Davos försäkrade Finlands president Alexander Stubb att Europa har militär kapacitet att försvara sig. ”Kan Europa försvara sig? Mitt svar är otvetydigt ja”, sa han då.

Finlands president Alexander Stubb. (Foto: Markku Ulander/AP/TT)

Stubb pekade på Finland och Polen som har Europas största artillerikapacitet och betonade att Finland kan mobilisera 280 000 soldater inom några veckor.