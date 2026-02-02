02 feb. 2026

Makro

Europa splittrat om försvaret – klarar vi oss utan USA?

Mark Rutte, Natos generalsekreterare är tveksam till Europas kapacitet utan USA. (Foto: Markus Schreiber /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 02 feb. 2026Publicerad: 02 feb. 2026

Europeiska ledare kämpar med att definiera kontinentens säkerhet efter Donald Trumps hot mot Grönland. Medan Finlands president hävdar att Europa kan stå på egna ben, varnar Natos generalsekreterare för ”farliga fantasier”.

Frågan om Europas förmåga att försvara sig utan USA har blivit akut efter president Donald Trumps hot om att ”ta” Grönland från Danmark, en nära Nato-allierad.

Krisen har tvingat europeiska ledare att ompröva kontinentens säkerhetsarkitektur.

”Denna kris är mycket värre än något vi sett under Natos 77-åriga historia”, säger Ivo Daalder, tidigare amerikansk Nato-ambassadör, till Financial Times.

Han menar att den grundläggande idén från 1949 om att Europas säkerhet är fundamental för USA:s säkerhet nu är borta.

Stubb tror på Europas kapacitet

Under Världsekonomiskt forum i Davos försäkrade Finlands president Alexander Stubb att Europa har militär kapacitet att försvara sig. ”Kan Europa försvara sig? Mitt svar är otvetydigt ja”, sa han då.

Finlands president Alexander Stubb. (Foto: Markku Ulander/AP/TT)
Stubb pekade på Finland och Polen som har Europas största artillerikapacitet och betonade att Finland kan mobilisera 280 000 soldater inom några veckor.

Rutte är mer pessimisitisk

Men Natos generalsekreterare Mark Rutte målade en betydligt mörkare bild när han talade inför Europaparlamentet.

”Om någon tror att Europeiska unionen, eller Europa som helhet, kan försvara sig utan USA – fortsätt drömma. Det kan ni inte. Det kan vi inte”, sa han enligt The Guardian.

Rutte varnade att om Europa vill ersätta USA:s kärnvapenavskräckning skulle försvarsutgifterna behöva fördubblas från de utlovade 5 procent av BNP till 10 procent.

Europa är beroende av USA

Enligt FT är alliansen kraftigt beroende av USA för kritiska kapaciteter som underrättelseverksamhet, luftförsvar, tunga transportflygplan och långdistansrobotar.

Att direkt ersätta USA:s bidrag skulle kosta 1 biljon dollar, uppskattar International Institute for Strategic Studies.

Kurt Volker, tidigare amerikansk Nato-ambassadör, stöder Ruttes bedömning.

”Europa är så beroende av den underrättelseinformation vi delar. Tills de utvecklar sin egen kan de helt enkelt inte försvara sig utan USA”, säger han till Euronews.

Alla håller inte med

Flera europeiska politiker har reagerat starkt på Ruttes uttalanden.

Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot replikerade att ”européer kan och måste ta ansvar för sin egen säkerhet”, medan Spaniens utrikesminister José Manuel Albares föreslog en europeisk armé.

Andrius Kubilius, EU:s försvarskommissionär, säger till FT att Europa behöver diskutera hur man materiellt ersätter amerikanska kapaciteter och utveckla ”den europeiska pelaren inom Nato”.

Men Nato-medlemmar är djupt splittrade om hur snabbt de ska distansera sig från USA:s säkerhetsgarantier.

Behöver bara bli bättre än ryssarna

Carlo Masala, professor vid Bundeswehr-universitetet i München, menar att rätt mål inte är att bli lika bra som USA.

”Det handlar bara om att vara bättre än ryssarna”, säger han till FT.

Det skulle kunna uppnås på tre till fyra år.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

