03 feb. 2026

Den ekonomiska kackerlackan: Ryssland ångar på

Kackerlacka
Kackerlackan är en symbol för osannolik överlevnad – inte helt olikt hur den ryska ekonomin stått pall mot alla odds. (Kollage: Realtid / Pexels)
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Sedan invasionen av Ukraina inleddes har ekonomer siat om den ryska ekonomins oundvikliga sammanbrott. Efter fyra år av krig och historiskt hårda sanktioner tvingas omvärlden konstatera att Ryssland har en närmast osannolik förmåga att överleva.

Trots ett massivt tryck från omvärlden står Ryssland pall. Samtidigt som svensk ekonomi darrar vid minsta räntebesked, har Ryssland utvecklat en ekonomiskt motståndskraft som förvånar.

Likt en slags ekonomisk kackerlacka hankar man sig fram genom kriser. sanktionspaket och annat som man trodde skulle sänka landet till botten.

En ekonomi som vägrar dö

Västerländska sanktioner syftade till att sänka Ryssland till ekonomisk kollaps, men landet har visat att man överlever det mesta. Genom en skuggflotta för oljeexport och stärkta band med Kina (som förvisso backar från rekordnivåerna) har man lyckats runda begränsningarna.

Enligt analytikern Anatol Lieven är den ryska ekonomin förvisso hårt ansträngd, men den är långt ifrån bruten. Tidigare prognoser om en omedelbar implosion har fått revideras i takt med att Moskva visat prov på en oväntad motståndskraft, skriver UnHerd.

Ekonomin är kraftigt ansträngd, men tillsynes långt från den kollaps som utlovats.

Strategin bakom ”Fortress Russia”

Den ryska motståndskraften är ingen slump. Enligt ekonomen Timothy Ash har Vladimir Putin sedan annekteringen av Krim 2014 byggt en ekonomisk fästning, ”Fortress Russia”.

Genom att hålla statsskulden under 20 procent av BNP och bygga upp valutareserver på över 600 miljarder dollar skapades en krockkudde. När sanktionerna väl slog till var landet mindre beroende av utländsk finansiering än någonsin tidigare, skriver Chathamhouse.

Paradoxalt nog har Ryssland lyckats ackumulera mer utländsk valuta under krigsåren än före invasionen. Västs sanktioner beskrivs som långsamma och fyllda av kryphål, vilket gett Moskva tid att anpassa sig.

Inflationen äter på marginalerna

Även om ekonomin inte kollapsat, är trycket påtagligt för vanliga medborgare. Inflationen, som tidigare har varit skyhög, urholkar levnadsstandarden och minskar köpkraften hos den ryska befolkningen, vilket skapar en växande intern spänning och tvingar fram höga räntor.

Och kriget kostar. Den ryska regeringen behöver hitta ytterligare 16 miljarder dollar bara i år för att finansiera krigföringen utan att budgetunderskottet skenar. Samtidigt som värdet på landets oljeexport har sjunkit till följd av lägre världsmarknadspriser och hårda sanktioner.

Priset för att hålla ut

På fronten är situationen i det närmaste frusen, och den ryska militära ledningen har tvingats överge sina mest maximalistiska mål sedan länge. Vladimir Putin tycks nu vara mer beredd att acceptera minimivillkor som kan presenteras som en seger på hemmaplan.

Moskva har i tysthet accepterat att Ukraina kan närma sig EU och att väst ger säkerhetsgarantier, så länge de territoriella kraven i Donbas tillgodoses.

Sannolikt beror det på en kombination av att det ekonomiska trycker börjar bli oacceptabelt samtidigt som förlusterna av ryska soldater pressar fram eftergifter som borde vara otänkbara för Putin.

EkonomiRyssland
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

