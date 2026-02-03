Den ekonomiska kackerlackan: Ryssland ångar på

Trots ett massivt tryck från omvärlden står Ryssland pall. Samtidigt som svensk ekonomi darrar vid minsta räntebesked, har Ryssland utvecklat en ekonomiskt motståndskraft som förvånar.

Likt en slags ekonomisk kackerlacka hankar man sig fram genom kriser. sanktionspaket och annat som man trodde skulle sänka landet till botten.

En ekonomi som vägrar dö

Västerländska sanktioner syftade till att sänka Ryssland till ekonomisk kollaps, men landet har visat att man överlever det mesta. Genom en skuggflotta för oljeexport och stärkta band med Kina (som förvisso backar från rekordnivåerna) har man lyckats runda begränsningarna.

Enligt analytikern Anatol Lieven är den ryska ekonomin förvisso hårt ansträngd, men den är långt ifrån bruten. Tidigare prognoser om en omedelbar implosion har fått revideras i takt med att Moskva visat prov på en oväntad motståndskraft, skriver UnHerd.

Ekonomin är kraftigt ansträngd, men tillsynes långt från den kollaps som utlovats.