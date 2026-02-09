Den ryska ekonomin svajar kraftigt i början av 2026. Nya siffror från det ryska finansdepartementet visar på ett dramatiskt tapp som sätter press på Putin.
Putins mardrömsstart: Hålet i kassan växer för snabbt
Mest läst i kategorin
Guldrush i landet – på väg att bli "nya Dubai"
Mexiko har etablerat sig som en av världens ledande guldproducenter. I delstaten Zacatecas ligger Peñasquito, landets största guldgruva och en av de mest produktiva i hela Amerika, som ensam står för nästan 30 procent av den nationella produktionen. Sedan gruvan inledde sin verksamhet 2010 har den blivit navet i Mexikos guldutvinning. Förutom guld produceras stora …
"Finanselitens aktie" rasar på rapporten
Serieförvärvaren Rökos aktie tillhör en av torsdagens stora förlorare på Stockholmsbörsen efter en rapport som inte föll marknaden i smaken. Ned nära 8 procent för bolaget som har flera från den svenska finanseliten i ägarlistan – men som trots det flera analytiker avrådde från att teckna när den gjorde börsdebut för knappt 11 månader sedan. …
"Vi kan inte lita på USA längre" – EU förbereder skilsmässa
EU försöker minska sitt beroende av amerikansk teknik, energi, betalningssystem och militär kapacitet. Målet är att göra Europa mindre sårbart när omvärlden blir allt mer osäker. I en krönika förra veckan skrev Realtids Edvard Lundkvist att en separation från USA i praktiken är omöjlig. ”Vi pratar om en total låsning”, konstaterade han och syftade på …
OS-medaljerna blir de dyraste i historien
Vinter-OS i Milano-Cortina inleds med rekordvärda medaljer, samtidigt som guld- och silverpriserna skakar efter dramatiska ras på världsmarknaden. Idrottarna som tar plats på prispallen vid vinter-OS i Italien kommer att få ta emot de mest värdefulla medaljerna i olympisk historia. Sedan sommar-OS i Paris 2024 har spotpriserna på guld och silver skjutit i höjden med …
Egenföretagarna börjar tro på framtiden
Framtidstron bland svenska egenföretagare stiger och pensionssparandet ökar kraftigt, enligt färska siffror. Samtidigt visar tidigare undersökningar att oro för egen sjukdom fortsätter att vara den största riskfaktorn för landets egenföretagare. SEB:s senaste Företagarindikator visar att förväntningarna för de kommande tre månaderna har stigit med tre enheter till 18, vilket är över det historiska genomsnittet, skriver …
Trots försök att parera de sjunkande intäkterna räcker åtgärderna inte till. Nu varnar analytiker för att bittra beslut väntar den ryska befolkningen om trenden inte vänder.
Läs mer:
Rysslands ekonomi vägrar att dö
Halva målet – på en månad
Den ryska federala budgeten noterade ett underskott på 1 718 miljarder rubel i januari. Det motsvarar nästan hälften av det uppsatta underskottsmålet för hela året på bara en månad.
Den utlösande faktorn är främst ett kollapsat inflöde från energiportföljen, där olje- och gasintäkterna rasade med 50 procent till den lägsta nivån på fem år.
Putin tvungen till skattehöjningar
För att täcka hålen höjdes momsen till 22 procent vid årsskiftet, vilket lyfter momsintäkterna. Men underskottet rusar ändå.
Enligt ekonomen Dmitry Polevoy har riskerna i budgeten ökat markant. Han menar att myndigheterna i ett negativt scenario kan tvingas leta nya intäktskällor genom att beskatta hushållens inkomster och den icke-resursbaserade ekonomin ännu hårdare.
Källor inom regeringen uppger för Reuters att underskottet kan bli tre gånger större än planerat om oljepriset förblir lågt och exportsvårigheterna till Indien kvarstår.
Trots detta spår ekonomen Vladislav Inozemtsev att Vladimir Putin kommer fortsätta prioritera krigföringen genom att trycka pengar och nationalisera bolag, skriver Moscow Times.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.