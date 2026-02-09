09 feb. 2026

Putins mardrömsstart: Hålet i kassan växer för snabbt

Putin
Underskottet i den ryska budgeten växer snabbt. Redan i februari är halva underskottet förbrukat. (Vyacheslav Prokofyev /AP/TT)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Den ryska ekonomin svajar kraftigt i början av 2026. Nya siffror från det ryska finansdepartementet visar på ett dramatiskt tapp som sätter press på Putin.

Trots försök att parera de sjunkande intäkterna räcker åtgärderna inte till. Nu varnar analytiker för att bittra beslut väntar den ryska befolkningen om trenden inte vänder.

Läs mer:
Rysslands ekonomi vägrar att dö

Halva målet – på en månad

Den ryska federala budgeten noterade ett underskott på 1 718 miljarder rubel i januari. Det motsvarar nästan hälften av det uppsatta underskottsmålet för hela året på bara en månad.

Den utlösande faktorn är främst ett kollapsat inflöde från energiportföljen, där olje- och gasintäkterna rasade med 50 procent till den lägsta nivån på fem år.

Putin tvungen till skattehöjningar

För att täcka hålen höjdes momsen till 22 procent vid årsskiftet, vilket lyfter momsintäkterna. Men underskottet rusar ändå.

Enligt ekonomen Dmitry Polevoy har riskerna i budgeten ökat markant. Han menar att myndigheterna i ett negativt scenario kan tvingas leta nya intäktskällor genom att beskatta hushållens inkomster och den icke-resursbaserade ekonomin ännu hårdare.

Källor inom regeringen uppger för Reuters att underskottet kan bli tre gånger större än planerat om oljepriset förblir lågt och exportsvårigheterna till Indien kvarstår.

Trots detta spår ekonomen Vladislav Inozemtsev att Vladimir Putin kommer fortsätta prioritera krigföringen genom att trycka pengar och nationalisera bolag, skriver Moscow Times.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

