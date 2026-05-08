En federal appellationsdomstol i USA har i en omröstning med röstsiffrorna 2-1 slagit fast att president Donald Trumps tioprocentiga tullar på de flesta amerikanska importvaror är olagliga.
Nederlag för Trump: Fler tullar olagliga
Domstolen, Court of International Trade, fattade beslutet efter att en grupp småföretag argumenterat för att tullarna strider mot Högsta domstolens beslut i januari, som underkände Trumps ursprungliga pakettullar, skriver Yahoo Finance.
Dessa hade införts med stöd av IEEPA-lagen från 1977.
Lag bara till för kortsiktiga tullar
I kölvattnet av det beslutet valde Vita huset att istället åberopa sektion 122 i handelslagen från 1974 som juridisk grund för de tio procenten.
Kritikerna, däribland 24 delstater och ett antal småföretag, invände att den lagen var avsedd för kortsiktiga monetära nödläge, inte för att hantera rutinmässiga handelsunderskott.
Under de muntliga förhandlingarna i april ifrågasatte domare Timothy Stanceu om ett handelsunderskott ensamt kunde motivera att 1974 års lag åberopas.
Advokaten för delstaten Oregon uppmanade domstolen att blockera tullbesluten snarast, för att hindra administrationen från att kringgå domen genom att söka stöd i annan lagstiftning.
Öppnar för återbetalning
Nu när domstolen har meddelat sitt utslag öppnar det för återbetalning till drabbade importörer. Regeringen lanserade förra veckan en portal för tullåterbetalningar.
Mer än 25 000 importörer, bland dem Costco och FedEx, har redan begärt ersättning.
Återbetalningskontroller väntas dock inte förrän i sommar, efter en granskningsprocess som bedöms ta upp till 45 dagar, följt av ytterligare 60 till 90 dagars handläggningstid.
Trump har vägrat acceptera motgångarna och har tidigare bland annat kallat Högsta domstolen ”fullständigt inkompetent”. Administrationen har parallellt inlett handelsutredningar som kan bana väg för permanenta tullar som ersätter de ogiltigförklarade.