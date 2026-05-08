Nederlag för Trump: Fler tullar olagliga

Domstolen, Court of International Trade, fattade beslutet efter att en grupp småföretag argumenterat för att tullarna strider mot Högsta domstolens beslut i januari, som underkände Trumps ursprungliga pakettullar, skriver Yahoo Finance.

Dessa hade införts med stöd av IEEPA-lagen från 1977.

Lag bara till för kortsiktiga tullar

I kölvattnet av det beslutet valde Vita huset att istället åberopa sektion 122 i handelslagen från 1974 som juridisk grund för de tio procenten.

Kritikerna, däribland 24 delstater och ett antal småföretag, invände att den lagen var avsedd för kortsiktiga monetära nödläge, inte för att hantera rutinmässiga handelsunderskott.

Under de muntliga förhandlingarna i april ifrågasatte domare Timothy Stanceu om ett handelsunderskott ensamt kunde motivera att 1974 års lag åberopas.

Advokaten för delstaten Oregon uppmanade domstolen att blockera tullbesluten snarast, för att hindra administrationen från att kringgå domen genom att söka stöd i annan lagstiftning.