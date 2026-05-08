Ett nytt oljefält i Irak ger Kina ett strategiskt övertag i Mellanösterns energikarta. Fyndet fördjupar Pekings inflytande i en region där USA och Ryssland länge dominerat.
Gigantiskt oljefynd ger Kina övertag i Mellanöstern
Det kinesiska bolaget Zhenhua Oil uppger att det nyupptäckta fältet i Najaf-provinsen kan innehålla runt åtta miljarder fat råolja. Området täcker 8 773 kvadratkilometer och beskrivs som ett av de mest lovande prospekteringszonerna i Irak.
För Kina, som redan är världens största oljeimportör, är fyndet strategiskt. Peking vill säkra långsiktig tillgång till råolja och stärker därför sin närvaro i Iraks oljesektor, rapporterar Dagens PS.
Kina får inflytande över oljekällorna
Säkerhetsläget i Irak har fått flera västerländska aktörer att dra sig tillbaka från Irak. Det har öppnat för Kina, som framstår som en mer uthållig partner. Landet ställer inga politiska villkor och är bertt att binda upp sig långsiktigt med både modern teknik och stora investeringar.
Irak producerade, före årets störningar i Hormuzsundet, mer än fyra miljoner fat råolja per dag. Med kinesiskt kapital i ryggen finns utrymme att öka kapaciteten till sex miljoner fat inom några år.
Kina är idag Iraks viktigaste kund på oljesidan och köper stora volymer som ger förutsägbara intäkter. För Kina innebär det i sin tur att landet inte bara köper olja på marknaden, utan också får inflytande över själva källorna.
Fyndet säkrar långsiktiga intäkter
Fyndet i Najaf ger Kina ett ännu starkare fotfäste i Iraks energisektor och öppnar för ett fördjupat samarbete om framtida produktion.
För Irak innebär det en chans att modernisera oljeindustrin och säkra långsiktiga intäkter. För Kina handlar det om att minska beroendet av osäkra leverantörer och volatila marknadspriser.
Kina vill minska risken i sin oljeimport. Genom att vara med redan vid källan får landet en stabilare och mer förutsägbar tillgång än om man enbart köper på marknaden.
Kina stärker sin position i regionen
Kina har klarat de senaste prisrörelserna i Mellanöstern bättre än många andra länder, vilket har gett utrymme att agera när andra aktörer tvekat.
Samtidigt har kinesiska bolag snabbt tagit en större andel av Iraks oljeproduktion än både USA och Ryssland. Najaf‑fyndet förstärker den utvecklingen och gör Kina till Iraks viktigaste partner i energisektorn.
Det är inte bara en geologisk upptäckt, utan ett strategiskt steg som förändrar maktbalansen i regionens energipolitiska landskap.
