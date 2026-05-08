Gigantiskt oljefynd ger Kina övertag i Mellanöstern

Det kinesiska bolaget Zhenhua Oil uppger att det nyupptäckta fältet i Najaf-provinsen kan innehålla runt åtta miljarder fat råolja. Området täcker 8 773 kvadratkilometer och beskrivs som ett av de mest lovande prospekteringszonerna i Irak.

För Kina, som redan är världens största oljeimportör, är fyndet strategiskt. Peking vill säkra långsiktig tillgång till råolja och stärker därför sin närvaro i Iraks oljesektor, rapporterar Dagens PS.

Kina får inflytande över oljekällorna

Säkerhetsläget i Irak har fått flera västerländska aktörer att dra sig tillbaka från Irak. Det har öppnat för Kina, som framstår som en mer uthållig partner. Landet ställer inga politiska villkor och är bertt att binda upp sig långsiktigt med både modern teknik och stora investeringar.

Irak producerade, före årets störningar i Hormuzsundet, mer än fyra miljoner fat råolja per dag. Med kinesiskt kapital i ryggen finns utrymme att öka kapaciteten till sex miljoner fat inom några år.

Kina är idag Iraks viktigaste kund på oljesidan och köper stora volymer som ger förutsägbara intäkter. För Kina innebär det i sin tur att landet inte bara köper olja på marknaden, utan också får inflytande över själva källorna.

