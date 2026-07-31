Ryska metaller fortsätter att flöda in i EU – trots sanktionerna

Under årets första fem månader exporterade Ryssland varor till EU för nästan 10 miljarder euro. Och den största posten är energi följt av metaller och industrivaror.

Detta sker trots EU:s kraftiga sanktioner på just de här områdena, men det finns undantag som gör att varor kan nå de europeiska fabrikerna trots restriktioner.

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Stål och aluminium – den stora luckan

Metallsektorn är ett av de största undantagen i EU:s sanktionsregim. Under årets första månader exporterade Ryssland över 700 miljoner euro i stål och mer än 70 miljoner euro i aluminium till EU.

De två stora företagen Rusal och NLMK Group driver anläggningar i EU och är djupt integrerade i europeiska leveranskedjor. Ingen av dem är sanktionerad av EU.

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