Trots mer än fyra år av krig fortsätter ryska metaller att nå Europa genom ett undantag i EU:s sanktionsregim. Nu pekas ett kryphål ut som gör att handeln kan fortgå.
Ryska metaller fortsätter att flöda in i EU – trots sanktionerna
Under årets första fem månader exporterade Ryssland varor till EU för nästan 10 miljarder euro. Och den största posten är energi följt av metaller och industrivaror.
Detta sker trots EU:s kraftiga sanktioner på just de här områdena, men det finns undantag som gör att varor kan nå de europeiska fabrikerna trots restriktioner.
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Stål och aluminium – den stora luckan
Metallsektorn är ett av de största undantagen i EU:s sanktionsregim. Under årets första månader exporterade Ryssland över 700 miljoner euro i stål och mer än 70 miljoner euro i aluminium till EU.
De två stora företagen Rusal och NLMK Group driver anläggningar i EU och är djupt integrerade i europeiska leveranskedjor. Ingen av dem är sanktionerad av EU.
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Billiga ryska stålämnen håller fabriker igång
NLMK:s europeiska fabriker importerar stora mängder ryska stålämnen som sedan förädlas till produkter för bland annat energi- och skeppsindustrin. Efterfrågan är fortsatt stark eftersom ryska råvaror är billigare än många konkurrenters.
EU har dessutom gett undantag för import av ryska stålämnen fram till 2028, vilket gör att flödet kan fortsätta trots politiskt tryck att täppa till luckan.
Tusentals jobb står på spel
Att stoppa importen helt är svårt. Rusal sysselsätter över 1 000 personer i Europa, NLMK nästan 2 000.
Ett tvärstopp skulle slå direkt mot lokala jobb och industrin i flera medlemsländer, vilket gör sanktioner politiskt svårsmälta.
Belgien, där NLMK har sin största europeiska anläggning, har vid flera tillfällen motsatt sig hårdare sanktioner för att skydda den egna industrin.
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Ökat tryck – men inga snabba lösningar
EU:s utrikeschef Kaja Kallas har har sagt att EU vill täppa till kvarvarande luckor, med metaller som ett särskilt fokusområde.
Men ett snabbt stopp är enligt experter osannolikt eftersom det slår hårt mot värdländerna för företagen.
Samtidigt fortsätter politisk granskning av Rusal, efter uppgifter om att material från dess irländska raffinaderi kan ha nått rysk försvarsindustri.
Uppgifterna har lett till ökad politisk granskning och utredningar i flera länder.
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