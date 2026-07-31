Väderkaos i Chile slår hårt mot kopparbrytningen

Tunga snömängder, plötsliga översvämningar och hårda vindar har svept in över de chilenska bergsregionerna där landets största koppargruvor ligger.



Det extrema vädret har slagit ut kraftledningar, stängt vägar och tvingat bolag som Antofagasta, Lundin Mining, Anglo American och Codelco att stoppa eller bromsa produktionen.

Flera bolag uppger att återstarten kan dröja eftersom både elnät och vägar måste repareras innan normal drift kan återupptas.

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Dödsfall och evakueringar

Det extrema ovädret har, enligt rapportering från CNBC, krävt 13 liv och tvingat bolag att evakuera personal från utsatta anläggningar. Flera gruvor har stängt tillfartsvägar i väntan på att väderläget stabiliseras.

I flera fall har personal fått stanna kvar på anläggningarna längre än planerat eftersom vägar och broar spolats bort eller täckts av snömassor.



Bolagen uppger att ovädret haft betydande konsekvenser för verksamheten och varnar för att fler störningar kan följa om nederbörden fortsätter.

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Väderstörningarna kan förstärka bristen

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Chile står för mer än en femtedel av världens kopparproduktion. Den chilenska kopparkommissionen Cochilco hade redan före ovädret sänkt landets produktionsprognos med två procent till 5,3 miljoner ton.



Analytiker varnar nu för att produktionsstoppet kan förstärka den globala bristen på metallen ytterligare.

Flera bedömare pekar på att Chile redan haft ett par år av svagare produktion och att väderstörningarna riskerar att förlänga den trenden.

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Ökade behov globalt

Kopparmarknaden var pressad långt innan ovädret slog till i Chile. Elnätsutbyggnad, elektronikproduktion och den snabbt växande AI‑industrin kräver stora mängder koppar, vilket gör att lagren ligger under femårsgenomsnittet.



Samtidigt har Kina stramat åt reglerna för import av kopparskrot, vilket minskat tillgången på ett viktigt alternativ till raffinerad metall.



Analytiker lyfter att kombinationen av väderstörningar, låga lagernivåer och ökande industriell efterfrågan skapar en ovanligt känslig marknad.



Kopparpriset nådde rekordnivåer i juni. Analytiker bedömer att fortsatta produktionsstörningar kan bidra till ökad prisvolatilitet under hösten.