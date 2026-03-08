Ljuv musik för Ryssland: "Indien importerar fortfarande rysk olja"

I veckan meddelade USA att man tillåter att Indien köper rysk olja som redan fanns lastad och till havs, trots tidigare sanktioner. Då sa finansminister Scott Bessent att det var för att stötta oljemarknaden och han menade att det var av ringa ekonomisk betydelse för Moskva.

Nu meddelar landet att man inte tänker lyssna på USA i det här avseendet längre. Köpen kommer att fortsätta.

”Indien ber inte om lov”

Indiens Press Information Bureau poängterar dock att New Delhi inte är beroende av något ”kortsiktigt undantag” för att köpa rysk olja, skriver Moscow Times.

”Indien har aldrig varit beroende av tillstånd från något land för att köpa rysk olja”, konstaterar regeringen i ett uttalande. ”Indien importerar fortfarande rysk olja nu i februari 2026, och Ryssland är alltjämt Indiens största leverantör av råolja”.

Svar från USA att vänta

Tidigare lyfte USA tullar (som senare stängdes ner av Högsta Domstolen) när Narendra Modi gick med på att begränsa köp av rysk olja. Nu återstår det att se om USA kontrar med några nya sanktioner när Indien visar att man lämnar uppgörelsen.

Givet den pressade oljemarknaden lär det inte vara Vita husets första prioritet för tillfället.

De globala råoljepriserna rusade med 8,5 procent under fredagen och steg totalt nästan 30 procent under veckan. Detta efter att USA:s president Donald Trump deklarerat att endast en ”villkorslös kapitulation” från Iran kan få ett slut på kriget i Mellanöstern.

Samtidigt meddelar Scott Bessent att hans tjänstemän i Washington överväger att häva fler sanktioner mot rysk olja.