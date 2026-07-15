Rekordimport av rysk LNG – trots EU:s plan att fasa ut

Realtid har tidigare skrivit om att USA, som redan är världens största exportör av LNG, förväntas skala upp kapaciteten rejält de kommande åren. Men den amerikanska expansionen är ännu inte tillräcklig för att ersätta all rysk LNG i Europas energimix. Och behoven är stora.

Det framgår av importstatistiken för årets första sex månader. EU tog in 9,89 miljoner ton LNG från från Yamal LNG, Rysslands största LNG-anläggning, enligt Financial Times, skriver The Moscow Times. Det är en kraftig ökning med 18 procent jämfört med samma period 2025.

Exporten kommer ifrån Jamalhalvön

Samtliga europeiska leveranser kommer från Yamal‑anläggningen på Jamalhalvön, som står för mer än 60 procent av Rysslands totala LNG‑export . Det är också härifrån de rekordstora volymerna under våren har skickats.



Terminalerna i Frankrike, Belgien och Spanien tar emot de största mängderna, med 3,6, 2,9 respektive 2,7 miljoner ton enligt Kpler‑data som Financial Times hänvisar till.

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Kostnader och risker

Den tyska miljö- och människorättsorganisationen Urgewald riktar skarp kritik mot utvecklingen. Organisationens analys visar att EU fortfarande en central del av Yamal‑exportens logistik, eftersom nästan alla leveranser passerar europeiska hamnar.



Samtidigt har Ryssland under våren intensifierat sina attacker mot ukrainsk energiinfrastruktur, vilket gör den ökade importen särskilt kontroversiell.

Urgewald uppskattar att EU betalade omkring 5,96 miljarder euro för Yamal‑leveranserna under årets första sex månader. Det är något lägre än de 7,2 miljarder euro som spenderades under samma period 2025.

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Organisationen menar att det är ett strategiskt misslyckande för EU att låta miljardbelopp fortsätta flöda till Ryssland genom den fortsatta importen av LNG.

Trots att EU kraftigt minskat sitt beroende av rysk gas sedan invasionen av Ukraina står Ryssland fortfarande för omkring 13 procent av unionens naturgasimport. Det är en nivå som enligt EU‑tjänstemän innebär betydande risker för både handel och energisäkerhet.

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